Газизов: «Я виноват в вылете «Уфы». Перед ответным стыком можно было поменять тренера и сыграть на других эмоциях»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов взял на себя ответственность за вылет клуба из РПЛ.

«Виноват всегда руководитель. Я со своим опытом мог кое-что изменить. Можно было поменять тренера Алексея Стукалова перед последним матчем и сыграть на другом эмоциональном фоне», – сказал Газизов.