Газизов: «Я виноват в вылете «Уфы». Перед ответным стыком можно было поменять тренера и сыграть на других эмоциях»

Ну, да Стукалов виноват. Прав Широков, что "они единственные, кто очень жидко обосрались".
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов взял на себя ответственность за вылет клуба из РПЛ.
«Виноват всегда руководитель. Я со своим опытом мог кое-что изменить. Можно было поменять тренера Алексея Стукалова перед последним матчем и сыграть на другом эмоциональном фоне», – сказал Газизов.
- В переходных матчах «Уфа» уступила «Оренбургу».
- Уфимцы были в РПЛ 8 лет.
- Перед командой поставят задачу вернуться в РПЛ за 1 сезон.