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Газизов: «Я виноват в вылете «Уфы». Перед ответным стыком можно было поменять тренера и сыграть на других эмоциях»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов взял на себя ответственность за вылет клуба из РПЛ.

«Виноват всегда руководитель. Я со своим опытом мог кое-что изменить. Можно было поменять тренера Алексея Стукалова перед последним матчем и сыграть на другом эмоциональном фоне», – сказал Газизов.

  • В переходных матчах «Уфа» уступила «Оренбургу».
  • Уфимцы были в РПЛ 8 лет.
  • Перед командой поставят задачу вернуться в РПЛ за 1 сезон.

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Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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Сегодня, 09:39
Комментарии4
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    Рейтинг: +15725

    ilichkadr 23 минуты назад

    Ну, да Стукалов виноват. Прав Широков, что "они единственные, кто очень жидко обосрались".

    0
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    Рейтинг: +1196

    вальтер79 45 минут назад

    ну че размениваться по мелочам сам бы и стал главным тренером)))

    1
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    Рейтинг: +6077

    порт 1 час назад

    А прозвучало так, как будь то виноват во всём тренер.

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    Рейтинг: +24411

    bset > порт 49 минут назад

    Эту новость можно в учебники добавлять))

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