Стукалов исключил свое возвращение в «Уфу»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов заявил, что не готов вернуться в башкирский клуб.
– Появилась информация, что если «Факел» не получит необходимую лицензию, «Уфа» может остаться в РПЛ. Возможно ли ваше возвращение в «Уфу»?
– Нет. Что касается «Уфы», то я буду очень рад, если так случится.
– Почему невозможно? Вы же ушли из «Уфы» по-доброму.
– Мы с руководством приняли для себя решение. Я уже смотрю на другие проекты. На данный момент мое возвращение в «Уфу» невозможно.
– Все-таки это было ваше решение покинуть «Уфу», а не руководства?
– Это было совместное решение. Не лично прямо мое. Думаю, что дважды в одну воду не стоит входить.
- Стукалов покинул «Уфу» 30 мая.
- Он возглавлял команду с апреля 2021 года.
- Уфимцы вылетели из РПЛ, проиграв в стыках «Оренбургу».
Источник: «РБ Спорт»