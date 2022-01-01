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Стукалов исключил свое возвращение в «Уфу»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов заявил, что не готов вернуться в башкирский клуб.

– Появилась информация, что если «Факел» не получит необходимую лицензию, «Уфа» может остаться в РПЛ. Возможно ли ваше возвращение в «Уфу»?

– Нет. Что касается «Уфы», то я буду очень рад, если так случится.

– Почему невозможно? Вы же ушли из «Уфы» по-доброму.

– Мы с руководством приняли для себя решение. Я уже смотрю на другие проекты. На данный момент мое возвращение в «Уфу» невозможно.

– Все-таки это было ваше решение покинуть «Уфу», а не руководства?

– Это было совместное решение. Не лично прямо мое. Думаю, что дважды в одну воду не стоит входить.

  • Стукалов покинул «Уфу» 30 мая.
  • Он возглавлял команду с апреля 2021 года.
  • Уфимцы вылетели из РПЛ, проиграв в стыках «Оренбургу».

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Источник: «РБ Спорт»

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