Руководство «Уфы» отслеживает ситуацию вокруг «Факела». Существует вероятность, что воронежцев не допустят к выступлению в РПЛ из-за несоответствия стадиона.

Вопрос отстранения «Факела» от РПЛ может встать, если воронежцы до 6 июля не приведут «Центральный» в соответствие с требованиями высшего дивизиона.

«Уфа» готова заменить «Факел» в РПЛ.