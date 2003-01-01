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«Уфа» готова заменить «Факел» в РПЛ

Руководство «Уфы» отслеживает ситуацию вокруг «Факела». Существует вероятность, что воронежцев не допустят к выступлению в РПЛ из-за несоответствия стадиона.

Вопрос отстранения «Факела» от РПЛ может встать, если воронежцы до 6 июля не приведут «Центральный» в соответствие с требованиями высшего дивизиона.

«Уфа» готова заменить «Факел» в РПЛ.

  • «Факела» не было в высшем дивизионе с 2001 года.
  • Клуб возглавляет бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе.
  • Сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +7056

    BarStep 12 минут назад

    Ну тогда Хабаровск, как один из участников стыков..
    А вы господа уфимцы своё профукали
    Причем в честном поединке

    Да и, как правильно ниже отметили, - делайте нормальный газон., времени у вас теперь предостаточно..

    0
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    Рейтинг: +451

    Жорик секс обжорик 35 минут назад

    А у уфы с ее искусственным газом все ЗБС?

    1
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    Рейтинг: +6686

    Из Твери Леха 42 минуты назад

    Уроды!

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    Рейтинг: +581

    Forvard47 51 минуту назад

    какая *лять уфа вы нахер тут не сдались, если уж и менять факел то на Рубин

    1
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    Рейтинг: +7560

    vladik12 > Forvard47 39 минут назад

    Они ниже "Уфы" финишировали. В случае отмены "Факела" приоритет у уфимцев.

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    Рейтинг: +65138

    portero 52 минуты назад

    Начинается.. пои.бень.

    2
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    Рейтинг: +24796

    vladimir-7 57 минут назад

    Уфа, ваше место в ФПЛ, вы его заслуженно имеете.

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    Рейтинг: +5472

    Павелий > vladimir-7 28 минут назад

    А лично Газизова вообще и в ФНЛ не стоит пускать!

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