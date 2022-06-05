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«Уфа» готова заменить «Факел» в РПЛ

5 июня 2022, 14:33
28

Руководство «Уфы» отслеживает ситуацию вокруг «Факела». Существует вероятность, что воронежцев не допустят к выступлению в РПЛ из-за несоответствия стадиона.

Вопрос отстранения «Факела» от РПЛ может встать, если воронежцы до 6 июля не приведут «Центральный» в соответствие с требованиями высшего дивизиона.

«Уфа» готова заменить «Факел» в РПЛ.

  • «Факела» не было в высшем дивизионе с 2001 года.
  • Клуб возглавляет бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе.
  • Сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Факел Уфа
Комментарии (28)
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vladimir-7
1654429219
Уфа, ваше место в ФПЛ, вы его заслуженно имеете.
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portero
1654429560
Начинается.. пои.бень.
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Из Твери Леха
1654430123
Уроды!
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Жорик кекс обжорик
1654430579
А у уфы с ее искусственным газом все ЗБС?
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BarStep
1654431941
Ну тогда Хабаровск, как один из участников стыков.. А вы господа уфимцы своё профукали Причем в честном поединке Да и, как правильно ниже отметили, - делайте нормальный газон., времени у вас теперь предостаточно..
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Lilipyt
1654434636
Клубы вылетевшие из РПЛ пусть прут в ФНЛ. Если стадион Факела не пройдет спокойно можно будет базироваться на стадионе который подходит для РПЛ. Анжи тоже играл в Москве. Всем остальных всего ХО РО ШЕ ГО
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САДЫЧОК
1654440546
Что то не понятно , то они не смогут даже в пердиве играть , то ведут мутные переговоры , чтобы Факел заменить ! Прохвосты !
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шахта Заполярная
1654447639
А в чем проблема, стадионов хватит в России где Факелу играть, пока свой не доведут до ума. А уфа пусть в фнл играет с аферистом газизовым.
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Форвард 79
1654458438
Даже, если Фвкел не допустят, причем здесь Уфа? Как задолбали подобного рода стервятники. За счет бед других себе счастье строят Фу, аж противно!
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моэм
1654496992
Все эти "заморочки" из за ничего не умеющих бездельников РФС , неспособных выполнять даже элементарную работу ... Дюков появляется раз в месяц , вот они и сидят в креслах и на хорошей зарплате ничего не делая , наедая морды.
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