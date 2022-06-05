Руководство «Уфы» отслеживает ситуацию вокруг «Факела». Существует вероятность, что воронежцев не допустят к выступлению в РПЛ из-за несоответствия стадиона.
Вопрос отстранения «Факела» от РПЛ может встать, если воронежцы до 6 июля не приведут «Центральный» в соответствие с требованиями высшего дивизиона.
«Уфа» готова заменить «Факел» в РПЛ.
- «Факела» не было в высшем дивизионе с 2001 года.
- Клуб возглавляет бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе.
- Сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»