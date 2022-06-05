РПЛ недовольна, что РФС выдал лицензию стадиону «Факела»

РПЛ не согласна с решением РФС выдать домашнему стадиону «Факела» лицензию. По версии лиги, арена не соответствует требованиям высшего дивизиона.

Сейчас у «Факела» временная лицензия на стадион – до 6 юля. За это время клуб должен устранить все недочеты на арене.

РПЛ обратилась к РФС за разъяснениями, почему он выдал «Факелу» сертификат. На воронежском стадионе нет нужного освещения, табло, вместительных раздевалок. Поэтому РПЛ официально пока не внесла воронежцев в свой состав.