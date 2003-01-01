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РПЛ недовольна, что РФС выдал лицензию стадиону «Факела»

РПЛ не согласна с решением РФС выдать домашнему стадиону «Факела» лицензию. По версии лиги, арена не соответствует требованиям высшего дивизиона.

Сейчас у «Факела» временная лицензия на стадион – до 6 юля. За это время клуб должен устранить все недочеты на арене.

РПЛ обратилась к РФС за разъяснениями, почему он выдал «Факелу» сертификат. На воронежском стадионе нет нужного освещения, табло, вместительных раздевалок. Поэтому РПЛ официально пока не внесла воронежцев в свой состав.

  • «Факела» не было в высшем дивизионе с 2001 года.
  • Клуб возглавляет бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе.
  • Сезон РПЛ стартует в июле.

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Источник: «РБ Спорт»

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