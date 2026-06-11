«Нефтехимик» подписал воспитанника «Спартака»

«Нефтехимик» из Первой лиги сообщил о подписании защитника Ивана Хомухи. Контракт на один сезон.
Последним клубом воспитанника «Спартака» была «Уфа».
- Хомуха начинал карьеру в молодежке московского «Спартака» и «Спартаке-2».
- Выступал за «СКА-Хабаровск», волгоградский «Ротор», красноярский «Енисей», астраханский «Волгарь» (два периода), челнинский «КАМАЗ» и краснодарскую «Кубань».
- В 2013 году в составе сборной России (U19) играл и забивал в элитном раунде юношеского чемпионата Европы.
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»