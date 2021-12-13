Тренер «Уфы» Стукалов – о матче с «Локо»: «Во втором тайме стали играть по разным правилам»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов вслед за генеральным директором клуба Шамилем Газизовым выразил недовольство судейством в игре 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

«Абсолютно равная игра. Не увидел разницу между «Уфой» и «Локомотивом». Но во втором тайме почему-то мы стали играть по разным правилам.

Пытались отыграться, но, к сожалению, результат отрицательный. У нас тяжелый календарь – вначале были все лидеры. Сейчас есть понимание, в каких матчах брать очки.

Очевидно, что нам требуется усиление, но пока нет понимания, получим ли мы его», – сказал Стукалов.

Матч обслуживала судейская бригада Артема Любимова .

. «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.

«Локо» занимает 5-ю строчку в таблице чемпионата.

Газизов – о судействе в матче с «Локо»: «Это ужас. Ощущение, что кто-то решил, что «Уфе» в РПЛ делать нечего»