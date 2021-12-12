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    Тренер «Уфы» Стукалов – о матче с «Локо»: «Во втором тайме стали играть по разным правилам»

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов вслед за генеральным директором клуба Шамилем Газизовым выразил недовольство судейством в игре 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

    «Абсолютно равная игра. Не увидел разницу между «Уфой» и «Локомотивом». Но во втором тайме почему-то мы стали играть по разным правилам.

    Пытались отыграться, но, к сожалению, результат отрицательный. У нас тяжелый календарь – вначале были все лидеры. Сейчас есть понимание, в каких матчах брать очки.

    Очевидно, что нам требуется усиление, но пока нет понимания, получим ли мы его», – сказал Стукалов.

    • Матч обслуживала судейская бригада Артема Любимова.
    • «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.
    • «Локо» занимает 5-ю строчку в таблице чемпионата.

    Газизов – о судействе в матче с «Локо»: «Это ужас. Ощущение, что кто-то решил, что «Уфе» в РПЛ делать нечего»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15005

      paracetamol 2 часа назад

      Цорн заплатил, вот и ответ. В перерыве платежка пришла.

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