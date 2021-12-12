Газизов – о судействе в матче с «Локо»: «Это ужас. Ощущение, что кто-то решил, что «Уфе» в РПЛ делать нечего»

Московским клубам судьи помогают. Им мало что на реальном выезде играют 11матчей, а реально дома 19. ЦСКА. СПАМ, Локо, Динамо, Химки - это ведь Москва, не так ли?
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал работу арбитров в игре 18-го тура РПЛ против «Локомотива».
- Матч обслуживала судейская бригада Артема Любимова.
- «Локо» победил «Уфу» со счетом 2:0.
«Вы говорите, спорное [судейство], но тут в пору подбирать другие слова. Это ужас, а не судейство. «Уфу» просто убивают. Не знаю, как выразиться по-другому.
Не хочу верить в заговоры, но такое ощущение, что, как услышали, что у нас денег не так много, кто-то решил, что нечего нам делать тогда в РПЛ. Вот и решили судить нас, как вздумается.
Пока у нас такие судьи, всем будет плохо от этого, не только нам. Мы уже устали обращаться в ЭСК. Это можно делать без конца, только смысл какой, если результат на табло? Такого быть не должно», – сказал Газизов.