Газизов – о судействе в матче с «Локо»: «Это ужас. Ощущение, что кто-то решил, что «Уфе» в РПЛ делать нечего»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал работу арбитров в игре 18-го тура РПЛ против «Локомотива».

Матч обслуживала судейская бригада Артема Любимова .

. «Локо» победил «Уфу» со счетом 2:0.

«Вы говорите, спорное [судейство], но тут в пору подбирать другие слова. Это ужас, а не судейство. «Уфу» просто убивают. Не знаю, как выразиться по-другому.

Не хочу верить в заговоры, но такое ощущение, что, как услышали, что у нас денег не так много, кто-то решил, что нечего нам делать тогда в РПЛ. Вот и решили судить нас, как вздумается.

Пока у нас такие судьи, всем будет плохо от этого, не только нам. Мы уже устали обращаться в ЭСК. Это можно делать без конца, только смысл какой, если результат на табло? Такого быть не должно», – сказал Газизов.