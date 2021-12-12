Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Газизов – о судействе в матче с «Локо»: «Это ужас. Ощущение, что кто-то решил, что «Уфе» в РПЛ делать нечего»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал работу арбитров в игре 18-го тура РПЛ против «Локомотива».

    • Матч обслуживала судейская бригада Артема Любимова.
    • «Локо» победил «Уфу» со счетом 2:0.

    «Вы говорите, спорное [судейство], но тут в пору подбирать другие слова. Это ужас, а не судейство. «Уфу» просто убивают. Не знаю, как выразиться по-другому.

    Не хочу верить в заговоры, но такое ощущение, что, как услышали, что у нас денег не так много, кто-то решил, что нечего нам делать тогда в РПЛ. Вот и решили судить нас, как вздумается.

    Пока у нас такие судьи, всем будет плохо от этого, не только нам. Мы уже устали обращаться в ЭСК. Это можно делать без конца, только смысл какой, если результат на табло? Такого быть не должно», – сказал Газизов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:28
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3035

      ААМ 1 час назад

      Московским клубам судьи помогают. Им мало что на реальном выезде играют 11матчей, а реально дома 19. ЦСКА. СПАМ, Локо, Динамо, Химки - это ведь Москва, не так ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4799

      rash1959 2 часа назад

      Бюджетной пиявке в РПЛ делать нечего, да и в ПФЛ не место для фуфы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3035

      ААМ > rash1959 1 час назад

      Локо, Химки, Динамо (ВТБ) не на бюджете? .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8554

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Газизов-это тебе в Уфе , делать нечего !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      Лфшт 2 часа назад

      Не приятно, когда тебя *********, да ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15005

      paracetamol 3 часа назад

      Правильно, надо вас в ПФЛ, слишком много стали очков у морквобадских команд стали отбирать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      mama1991 3 часа назад

      Плевать на вас... Пиявки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23319

      vladimir-7 3 часа назад

      А Санька слушает и ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +858

      xkixerx 3 часа назад

      Ну ну, а что за Милетеча то молчишь? Он Ненахову голеностоп сломал....на минуточку.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92073
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68289
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru