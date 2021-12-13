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  • Газизов – о судействе в матче с «Локо»: «Это ужас. Ощущение, что кто-то решил, что «Уфе» в РПЛ делать нечего»

Газизов – о судействе в матче с «Локо»: «Это ужас. Ощущение, что кто-то решил, что «Уфе» в РПЛ делать нечего»

13 декабря 2021, 07:28
17

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал работу арбитров в игре 18-го тура РПЛ против «Локомотива».

  • Матч обслуживала судейская бригада Артема Любимова.
  • «Локо» победил «Уфу» со счетом 2:0.

«Вы говорите, спорное [судейство], но тут в пору подбирать другие слова. Это ужас, а не судейство. «Уфу» просто убивают. Не знаю, как выразиться по-другому.

Не хочу верить в заговоры, но такое ощущение, что, как услышали, что у нас денег не так много, кто-то решил, что нечего нам делать тогда в РПЛ. Вот и решили судить нас, как вздумается.

Пока у нас такие судьи, всем будет плохо от этого, не только нам. Мы уже устали обращаться в ЭСК. Это можно делать без конца, только смысл какой, если результат на табло? Такого быть не должно», – сказал Газизов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Газизов Шамиль Любимов Артем
Комментарии (17)
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xkixerx
1639371915
Ну ну, а что за Милетеча то молчишь? Он Ненахову голеностоп сломал....на минуточку.
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Лфшт
1639374705
Не приятно, когда тебя *********, да ?
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САДЫЧОК
1639375030
Газизов-это тебе в Уфе , делать нечего !
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ААМ
1639377533
Московским клубам судьи помогают. Им мало что на реальном выезде играют 11матчей, а реально дома 19. ЦСКА. СПАМ, Локо, Динамо, Химки - это ведь Москва, не так ли?
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Skull_Boy
1639385800
Вам подстилкам в РПЛ уже как года 2 делать нечего, как и Уралу
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NewLife
1639388300
Нех вам делать в рпл, только калечить людей на вашем пластмассовом поле. Что-то в спартаковские дни ты, как ген директор, не очень переживал за то, как судят Спартак.
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SMITHI
1639392538
Сократили бы уже наконец дночемпионат... Помойки автобусные. Одно мучение.
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Ивантеевец
1639393139
Скатертью дорога! Еще одним никчемным никому не нужным пильщиком регионального бюджета станет меньше. Уже одно то, что ваш футбол смотреть приходится сплошное мучение.
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Vitaga
1639414777
не кто то) а ясное дело кто - тебе шамиль мстят
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воинКС
1639513279
дело Сухины живёт!
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