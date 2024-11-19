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    «Сокол» назначил тренера с неудачным опытом РПЛ

    «Сокол» из Первой лиги назначил нового тренера. Им стал Алексей Стукалов.

    «Стукалов уже работал в Саратове в 2017-2018 годах. Под его руководством бело-синие сыграли 47 матчей, в которых одержали 24 победы», – напомнил «Сокол».

    • Последним местом работы 40-летнего тренера был «Ротор», который он покинул в прошлом году.
    • В 2021-2022 году Стукалов возглавлял «Уфу», вылетев с ней из РПЛ.
    • Ранее «Сокол» уволил белоруса Алексея Багу.

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    Источник: телеграм-канал «Сокола»

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    19.11.2024 12:34
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1732012030
    Может что и получится у него в Соколе,если побед было больше чем поражений.
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