«Сокол» назначил тренера с неудачным опытом РПЛ

«Сокол» из Первой лиги назначил нового тренера. Им стал Алексей Стукалов.

«Стукалов уже работал в Саратове в 2017-2018 годах. Под его руководством бело-синие сыграли 47 матчей, в которых одержали 24 победы», – напомнил «Сокол».

Последним местом работы 40-летнего тренера был «Ротор», который он покинул в прошлом году.

В 2021-2022 году Стукалов возглавлял «Уфу», вылетев с ней из РПЛ.

Ранее «Сокол» уволил белоруса Алексея Багу.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE