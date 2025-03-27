Назван клуб, который может возглавить Юран

Бывший главный тренер «Химок», «Пари НН» и «Шинника» Сергей Юран претендует на пост главного тренера «Сокола».

В шорт-лист саратовского клуба также входят Роберт Евдокимов и Младен Кашчелан. Евдокимов ранее тренировал в РПЛ «Оренбург». Черногорец Кашчелан, имеющий также российское гражданство, ассистировал Юрану в «Пари НН».

Нынешнему главному тренеру «Сокола» Алексею Стукалову грозит отставка, если в ближайшие тур-два он не выправит турнирную ситуацию.

Саратовский клуб стал рассматривать варианты с другими специалистами после того, как команда опустилась на 17-е место в Первой лиге.