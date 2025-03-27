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Назван клуб, который может возглавить Юран

Сегодня, 13:21
2

Бывший главный тренер «Химок», «Пари НН» и «Шинника» Сергей Юран претендует на пост главного тренера «Сокола».

В шорт-лист саратовского клуба также входят Роберт Евдокимов и Младен Кашчелан. Евдокимов ранее тренировал в РПЛ «Оренбург». Черногорец Кашчелан, имеющий также российское гражданство, ассистировал Юрану в «Пари НН».

Нынешнему главному тренеру «Сокола» Алексею Стукалову грозит отставка, если в ближайшие тур-два он не выправит турнирную ситуацию.

Саратовский клуб стал рассматривать варианты с другими специалистами после того, как команда опустилась на 17-е место в Первой лиге.

  • «Сокол» набрал 21 очко после 25 туров и отстаeт на 1 балл от спасительного 15 места.
  • Ближайший матч саратовская проведет 30 марта дома с «Уралом».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Первая лига Сокол Кашчелан Младен Юран Сергей Евдокимов Роберт Стукалов Алексей
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Комментарии (2)
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zigbert
1743073622
Пойдет ли Юран в клуб,который может вылететь из первой лиги?
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DOCTOR PENALTY
1743073857
Юран хороший мотиватор, а это то, что нужно Соколу, чтобы взлететь с донного 17-го места. ""
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