Назван клуб, который может возглавить Юран

Бывший главный тренер «Химок», «Пари НН» и «Шинника» Сергей Юран претендует на пост главного тренера «Сокола».
В шорт-лист саратовского клуба также входят Роберт Евдокимов и Младен Кашчелан. Евдокимов ранее тренировал в РПЛ «Оренбург». Черногорец Кашчелан, имеющий также российское гражданство, ассистировал Юрану в «Пари НН».
Нынешнему главному тренеру «Сокола» Алексею Стукалову грозит отставка, если в ближайшие тур-два он не выправит турнирную ситуацию.
Саратовский клуб стал рассматривать варианты с другими специалистами после того, как команда опустилась на 17-е место в Первой лиге.
- «Сокол» набрал 21 очко после 25 туров и отстаeт на 1 балл от спасительного 15 места.
- Ближайший матч саратовская проведет 30 марта дома с «Уралом».
Источник: Metaratings.ru