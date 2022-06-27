Задача «Ротора» – выйти в РПЛ за несколько лет. Клуб вылетел во Вторую лигу

Новый главный тенер «Ротора» Алексей Стукалов рассказал о главной задаче клуба из Волгограда.

– В «Роторе» есть серьезная конкретная задача. Долгосрочный контракт и перспектива работы с командой в РПЛ.

– Стратегия «Ротора» – выйти в РПЛ за несколько лет?

– Да, в ближайшей перспективе. Сейчас надо решать задачу выхода в ФНЛ (Первая лига).

– Два года или больше дается «Ротору» на возвращение в Премьер-лигу?

– Как бог даст. Так и напишите.

Стукалов подписал контракт с «Ротором» на два года с возможностью продления по согласию сторон.

Волгоградцы вылетели в ФНЛ-2.

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