Стукалов: «Агаларов возглавил гонку бомбардиров, а его клеймят игроком одного сезона. Почему нельзя порадоваться?»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о нападающем Гамиде Агаларове.

— 76% голов «Уфы» у Агаларова. Насколько серьезная проблема?

— Да дай бог, чтобы он и дальше забивал. Допустим, его заберут зимой, заплатят хорошие деньги, и он уйдет.

Проблема? Я это так не воспринимаю. Это открывает другие возможности. Конечно, очень не хотелось бы его отдавать. У парня шикарное голевое чутье, он много забивает и может забивать дальше.

— Вы говорили, что он один из лучших в мире по реализации.

— На тот момент по статистике он правда был на первом месте, выше Левандовского. Просто факт.

Понятно, что это не значит, что Гамид лучше Роберта, но мне кажется странным, когда российского нападающего, который только появился во взрослом футболе и возглавил гонку бомбардиров, со всех сторон клеймят игроком одного сезона.

Настрой на негатив. Зачем? Почему нельзя порадоваться, что такое в принципе произошло?

В текущем розыгрыше РПЛ Агаларов забил 13 голов в 18 матчах.

Контракт нападающего с «Уфой» истекает в декабре 2022 года.

Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.

Стукалов: «Не буду называть зарплаты, но в «Уфе» платят на уровне ФНЛ»