Стукалов: «Не буду называть зарплаты, но в «Уфе» платят на уровне ФНЛ»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о трансферных возможностях клуба.

– Летняя трансферная кампания «Уфы» – это в основном игроки из ФНЛ (Ботака, Журавлев, Фищенко + Касинтура из мини-футбола). Насколько им сложно адаптироваться к уровню РПЛ?

– Клубам уровня бюджета «Уфы» и «Нижнего» целесообразно брать игроков из ФНЛ. Ботака, Фищенко, Журавлев, Камилов...

Конечно, им нужно время, чтобы адаптироваться, но могу сказать, что ко всем перечисленным есть интерес от клубов РПЛ. Трансферы по ним возможны в ближайшее время.

– Уже зимой?

– Все возможно. При нашем лимите все клубы побогаче очень внимательно следят за игроками с паспортом. Клубы, у которых есть возможность платить деньги, действительно внимательно смотрят и оценивают.

А где, собственно, брать игроков всем остальным? Однозначно смотреть ФНЛ. Там появляются ребята, причем регулярно. Их можно подтягивать.

– Насколько станет сложнее, если заберут нескольких из тех, кого вы подтянули летом?

– Думаю, станет даже легче. Шутка, конечно, но доля правды в ней есть: в случае продаж у нас развяжутся руки в плане укрепления состава. Не буду называть зарплаты, но в «Уфе» платят на уровне ФНЛ. 70 процентов игроков получают не больше, чем в нормальных командах ФНЛ.

Они приехали в Уфу за футболом и амбициями. Да, возможно, им немного не хватает опыта и где-то мастерства, но я не сомневаюсь, что в следующем году все перечисленные футболисты будут иметь конкретные предложения от вышестоящих клубов.

– Они шли в «Уфу» за вами?

– У меня был список игроков из ФНЛ, которых я бы хотел видеть в своей команде. Представители разных клубов, в том числе, конечно, «Велеса», что логично.

Шамиль Камилович [Газизов] больше занимается селекционными моментами, то есть не было такого, что я привел за собой игроков. Просто передал ему список пожеланий, достаточно объемный, а он выбирал из него.