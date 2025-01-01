Тренер «Уфы» Стукалов потерял сознание после победы над «Рубином» и спасения от прямого вылета

Мужику и 40 нет , а уже "хватил Кондратий" ... эдак долго не проживёт...надо или уходить , или научиться не принимать всё так близко к сердцу .
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов потерял сознание после матча 30-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1). Ему стало плохо на поле.
Через несколько минут самочувствие Стукалова нормализовалось.
- «Уфа» проигрывала, но на 90-й минуте вырвала победу.
- На 90+13 минуте «Рубин» не реализовал пенальти.
- «Уфа» спаслась от прямого вылета, а «Рубин» отправился в ФНЛ.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?