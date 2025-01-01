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Тренер «Уфы» Стукалов потерял сознание после победы над «Рубином» и спасения от прямого вылета

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов потерял сознание после матча 30-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1). Ему стало плохо на поле.

Через несколько минут самочувствие Стукалова нормализовалось.

  • «Уфа» проигрывала, но на 90-й минуте вырвала победу.
  • На 90+13 минуте «Рубин» не реализовал пенальти.
  • «Уфа» спаслась от прямого вылета, а «Рубин» отправился в ФНЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +1736

    моэм 25 минут назад

    Мужику и 40 нет , а уже "хватил Кондратий" ... эдак долго не проживёт...надо или уходить , или научиться не принимать всё так близко к сердцу .

    0
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    Рейтинг: +4151

    PAREVG. 57 минут назад

    Да там у половины стадиона прединфарктное состояние было.
    Меня до сих пор трясет, с парковки выехать не могу...

    1
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    Рейтинг: +4441

    Красногорск_Фан > PAREVG. 38 минут назад

    Жалею что не смотрел. "Весело" там у вас

    0
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    Рейтинг: +11462

    Вомбат 1 час назад

    Ничего удивительного. Такая интрига, что хоть стой, хоть падай. Особенно с этим пенальти. На мой взгляд, левым.

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    Рейтинг: +4151

    PAREVG. > Вомбат 55 минут назад

    Судя по повторам. левый пенальти - первый, второй - 100%

    0
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    Рейтинг: +6056

    порт 1 час назад

    А Лёне хоть бы что, скушал бутерброд, и пошёл на ужин.

    1
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    Рейтинг: +16228

    paracetamol 1 час назад

    Откачали или в больничке?

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    Рейтинг: +563

    Forvard47 1 час назад

    пох** на него и на его башкирскую помойку

    1
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    Рейтинг: +65

    Ron09 > Forvard47 1 час назад

    Неужели задело прямой вылет вашего Татнефтянского Рубина

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    Рейтинг: +9117

    САДЫЧОК > Forvard47 1 час назад

    Делай селфи в пердиве !

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