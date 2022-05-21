Тренер «Уфы» Стукалов потерял сознание после победы над «Рубином» и спасения от прямого вылета

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов потерял сознание после матча 30-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1). Ему стало плохо на поле.

Через несколько минут самочувствие Стукалова нормализовалось.

«Уфа» проигрывала, но на 90-й минуте вырвала победу.

На 90+13 минуте «Рубин» не реализовал пенальти.

«Уфа» спаслась от прямого вылета, а «Рубин» отправился в ФНЛ.

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