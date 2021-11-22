Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Уфы» Стукалов посоветовал Агаларову перейти в европейский клуб

Тренер «Уфы» Стукалов посоветовал Агаларову перейти в европейский клуб

22 ноября 2021, 21:22
11

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов считает, что форварду Гамиду Агаларову стоит принять предложение из Европы, если таковое поступит.

«Не знаю, кто конкретно интересуется Гамидом, но предложения по нему наверняка будут.

Если выбирать между вариантами в России и Европе, то я рекомендовал бы ему отправиться в Европу. Он и сам, по-моему, на это сориентирован.

В плане реализации это сейчас сильнейший футболист мира, она у него на уровне 81 процента!

Я читаю, что пишут о нем журналисты, что говорят бывшие тренеры. Как-то преобладает скепсис. Мы к своим ребятам почему-то относимся с пренебрежением. Появись такой мальчишка 2000 года рождения в европейском клубе, его преподносили бы совсем по-другому.

Хотя и чемпионат в России не самый простой, и играет он не в топовой команде – ему все дается через труд. Верю в Агаларова, верю, что проявит себя на самом высоком уровне.

Жизнь все расставит по своим местам. Хотя я, конечно, расставаться с Гамидом не хотел бы», – сказал Стукалов.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.
  • В текущем розыгрыше РПЛ нападающий забил 13 голов в 15 матчах.

Мурзагулов: «Предложения по Агаларову сыплются на «Уфу»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид Стукалов Алексей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1637607563
Турция тоже Европа.
Ответить
Shamil79
1637608304
Спартак уже опередил его по числу забитых голов
Ответить
jek718875
1637608371
Ему подойдёт европейский клуб ТЕКСТИЛЬЩИК(ИВАНОВО)
Ответить
vladik12
1637608384
Стукалов прав. Гамиду будет полезнее вариться в европейском футболе в условной "Мальорке", чем играть за "Зенит" или другого нашего топа.
Ответить
vladimir-7
1637610272
Три прибалтийские республики Европы хотят.
Ответить
Боров мясной
1637640321
провалится в хорошем чемпионате, это первый парень на деревне. по весне и в Уфе перестанет забивать, зазнается.
Ответить
zigbert
1637677637
Если будут предложения, можно попробовать себя в Европе. Испанский чемпионат наиболее подойдет но конечно не топ-клубы.
Ответить
Главные новости
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
7
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
6
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
5
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
5
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
14
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
7
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
1
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
4
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
3
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
12
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
3
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
4
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
10
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
28
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
9
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+