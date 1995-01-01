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    Тренер «Уфы» Стукалов посоветовал Агаларову перейти в европейский клуб

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов считает, что форварду Гамиду Агаларову стоит принять предложение из Европы, если таковое поступит.

    «Не знаю, кто конкретно интересуется Гамидом, но предложения по нему наверняка будут.

    Если выбирать между вариантами в России и Европе, то я рекомендовал бы ему отправиться в Европу. Он и сам, по-моему, на это сориентирован.

    В плане реализации это сейчас сильнейший футболист мира, она у него на уровне 81 процента!

    Я читаю, что пишут о нем журналисты, что говорят бывшие тренеры. Как-то преобладает скепсис. Мы к своим ребятам почему-то относимся с пренебрежением. Появись такой мальчишка 2000 года рождения в европейском клубе, его преподносили бы совсем по-другому.

    Хотя и чемпионат в России не самый простой, и играет он не в топовой команде – ему все дается через труд. Верю в Агаларова, верю, что проявит себя на самом высоком уровне.

    Жизнь все расставит по своим местам. Хотя я, конечно, расставаться с Гамидом не хотел бы», – сказал Стукалов.

    • Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.
    • В текущем розыгрыше РПЛ нападающий забил 13 голов в 15 матчах.

    Мурзагулов: «Предложения по Агаларову сыплются на «Уфу»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6200

      vladik12 20 минут назад

      Стукалов прав. Гамиду будет полезнее вариться в европейском футболе в условной "Мальорке", чем играть за "Зенит" или другого нашего топа.

      0
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      Рейтинг: +445

      jek718875 20 минут назад

      Ему подойдёт европейский клуб ТЕКСТИЛЬЩИК(ИВАНОВО)

      0
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      Рейтинг: +271

      Shamil79 21 минуту назад

      Спартак уже опередил его по числу забитых голов

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      Рейтинг: +9716

      Fusballer 33 минуты назад

      Турция тоже Европа.

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      Рейтинг: +126

      Suvorov51 40 минут назад

      да вы что это ято новый Аршавин. не смешите ему еще нужно в хорошей команде закрепиться я говорю о россии. и посмотреть на что он там способен

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      Рейтинг: +8454

      Alekxei Z. 1 час назад

      Чтобы его увидели европейские клубы , для начала надо в более статусный клуб РПЛ перейти. Главное голову всякой х..нёй не забивать , а думать о футболе. Всё придёт, и деньги и слава, не торопись

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      Рейтинг: +1348

      vmonomah17 > Alekxei Z. 44 минуты назад

      Да никто в европе не смотрит рпл, все смотрят на сборные. Будет Агаларов у сборной, будут евро предложения.

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      Рейтинг: +29763

      VVM1964 > vmonomah17 7 минут назад

      Есть еще евро кубки .

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