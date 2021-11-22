Тренер «Уфы» Стукалов посоветовал Агаларову перейти в европейский клуб

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов считает, что форварду Гамиду Агаларову стоит принять предложение из Европы, если таковое поступит.

«Не знаю, кто конкретно интересуется Гамидом, но предложения по нему наверняка будут.

Если выбирать между вариантами в России и Европе, то я рекомендовал бы ему отправиться в Европу. Он и сам, по-моему, на это сориентирован.

В плане реализации это сейчас сильнейший футболист мира, она у него на уровне 81 процента!

Я читаю, что пишут о нем журналисты, что говорят бывшие тренеры. Как-то преобладает скепсис. Мы к своим ребятам почему-то относимся с пренебрежением. Появись такой мальчишка 2000 года рождения в европейском клубе, его преподносили бы совсем по-другому.

Хотя и чемпионат в России не самый простой, и играет он не в топовой команде – ему все дается через труд. Верю в Агаларова, верю, что проявит себя на самом высоком уровне.

Жизнь все расставит по своим местам. Хотя я, конечно, расставаться с Гамидом не хотел бы», – сказал Стукалов.

Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.

В текущем розыгрыше РПЛ нападающий забил 13 голов в 15 матчах.

Мурзагулов: «Предложения по Агаларову сыплются на «Уфу»