Мурзагулов: «Предложения по Агаларову сыплются на «Уфу»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил о большом спросе на форварда Гамида Агаларова.

«Никаких предложений по Агаларову на данный момент и до зимы как минимум мы точно не рассматриваем. Предложений по нему много, они на нас сыплются, обсуждений тоже много, но пока мы всех с порога предупреждаем, что сейчас рано об этом говорить. Поэтому пусть присматриваются к нему дальше.

Мы видим статьи, которые публикуются с посылом «а вдруг он сдуется». Ну вот давайте посмотрим – а вдруг. Мы уверены, что такого не будет, но если кто-то излагает такие мнения журналистам, то пусть сначала убедятся, что они ошибаются, а потом будем садиться за стол и разговаривать», – сказал Мурзагулов.