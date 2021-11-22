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    Мурзагулов: «Предложения по Агаларову сыплются на «Уфу»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил о большом спросе на форварда Гамида Агаларова.

    «Никаких предложений по Агаларову на данный момент и до зимы как минимум мы точно не рассматриваем. Предложений по нему много, они на нас сыплются, обсуждений тоже много, но пока мы всех с порога предупреждаем, что сейчас рано об этом говорить. Поэтому пусть присматриваются к нему дальше.

    Мы видим статьи, которые публикуются с посылом «а вдруг он сдуется». Ну вот давайте посмотрим – а вдруг. Мы уверены, что такого не будет, но если кто-то излагает такие мнения журналистам, то пусть сначала убедятся, что они ошибаются, а потом будем садиться за стол и разговаривать», – сказал Мурзагулов.

    • Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.
    • В текущем розыгрыше РПЛ нападающий забил 13 голов в 15 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1269

      моэм 8 минут назад

      Агаларов напоминает Гари Линекера , которого можно не видеть весь матч , а потом оказывается что Англия выиграла именно благодаря его голу , часто забитого не дальше 11 метровой отметки или с черты вратарской ...посмотрите на голы Гамида , все они забиты с близкого расстояния.Ни секунды не сомневаюсь , что команда менеджеров "зубра" Газизова свою цену возьмёт ...когда Абрамович купил Челси , первое что он сделал - это взял классного Ген.директора , человека способного хорошо продать "балласт" и усилить команду нужными тренеру игроками ... и когда Федун взял Шамиля , я подумал что через год-два Спартак станет чемпионом ...не срослось , жаль "мясо" ....

      0
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      Рейтинг: +14082

      KLIM777 16 минут назад

      Понтов слишком много. А по факту возможно игрок одного сезона, который сможет играть за такие клубы как Уфа.

      3
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      Рейтинг: +47870

      MaxRnD 47 минут назад

      Не покидает ощущение, что при возможном переходе в любой другой клуб, сразу потеряется. То же касается и сборной ...
      Буду рад, если окажусь неправ ...

      5
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      Рейтинг: +4587

      Semenycch > MaxRnD 31 минуту назад

      Верно! Я очень внимательно слежу за ним, он ничего не показывает, ни отличной скорости, ни феноменального дриблинга, ни зубодробительного удара, ни футбольной мысли. Очевидная посредственность. Халиф на час.

      1
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      Рейтинг: +350

      SLADE2019 48 минут назад

      Лукавит товарищ, еще как обсуждают, тем более, что зимой (если Агаларов завершит эту часть сезона на мажорной ноте), футболист уже будет сам свои приоритеты обозначать. Можно в деньгах и проиграть. А то, что у пацана нет голевых передач, то извините, а кому эти передачи делать? У него суперголевое чутье, в этом его конек. Чем то мне напоминает Шенгелию с советчких времен.

      0
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      Рейтинг: +4587

      Semenycch > SLADE2019 13 минут назад

      Шенгелия? Какое может быть сравнение? Шенгелия был для того времени феноменальным дриблером и очень настырным форвардом. Шенгелию можно сравнить с Александром Кержаковым, они в чем то схожи. А это посредственность.

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      Рейтинг: +18449

      JTherry 56 минут назад

      "Предложений по нему много, они на нас сыплются..."
      ...по Урунову так же предложения сыпались аж из Серии А и Ла Лиги...) и ценник по Агаларову выставлен не слабый (10 лимонов), не для РПЛ...

      1
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      Рейтинг: +9705

      Fusballer 1 час назад

      Статистика не в пользу нападающего - соотношение к общему количеству голов, забитых клубом, зашкаливающее, плюс нет ни одной голевой передачи. Тот же Сергеев выглядит более полезным и адаптируемым игроком.

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      Рейтинг: +4587

      Semenycch > Fusballer 56 минут назад

      Чуть ли не единственный красно-белый на сайте адекватный и здравомыслящий. Ложка меда в бочке дерьма? Уважуха. Буду и дальше плюсовать.

      0
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      Рейтинг: +752

      qawzsexdr 1 час назад

      Цену набивает. Кто знает, тут вся команда на одного играет, а в других клубах по другому.

      4
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      Рейтинг: +6641

      серега кашин 1 час назад

      смотрите чтоб не вышло как с чаловым

      1
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      Рейтинг: +4587

      Semenycch 1 час назад

      Свиньи в очереди?

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