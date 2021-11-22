Мурзагулов: «Предложения по Агаларову сыплются на «Уфу»

Агаларов напоминает Гари Линекера , которого можно не видеть весь матч , а потом оказывается что Англия выиграла именно благодаря его голу , часто забитого не дальше 11 метровой отметки или с черты вратарской ...посмотрите на голы Гамида , все они забиты с близкого расстояния.Ни секунды не сомневаюсь , что команда менеджеров "зубра" Газизова свою цену возьмёт ...когда Абрамович купил Челси , первое что он сделал - это взял классного Ген.директора , человека способного хорошо продать "балласт" и усилить команду нужными тренеру игроками ... и когда Федун взял Шамиля , я подумал что через год-два Спартак станет чемпионом ...не срослось , жаль "мясо" ....
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил о большом спросе на форварда Гамида Агаларова.
«Никаких предложений по Агаларову на данный момент и до зимы как минимум мы точно не рассматриваем. Предложений по нему много, они на нас сыплются, обсуждений тоже много, но пока мы всех с порога предупреждаем, что сейчас рано об этом говорить. Поэтому пусть присматриваются к нему дальше.
Мы видим статьи, которые публикуются с посылом «а вдруг он сдуется». Ну вот давайте посмотрим – а вдруг. Мы уверены, что такого не будет, но если кто-то излагает такие мнения журналистам, то пусть сначала убедятся, что они ошибаются, а потом будем садиться за стол и разговаривать», – сказал Мурзагулов.
- Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.
- В текущем розыгрыше РПЛ нападающий забил 13 голов в 15 матчах.