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Мурзагулов: «Предложения по Агаларову сыплются на «Уфу»

22 ноября 2021, 10:53
24

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил о большом спросе на форварда Гамида Агаларова.

«Никаких предложений по Агаларову на данный момент и до зимы как минимум мы точно не рассматриваем. Предложений по нему много, они на нас сыплются, обсуждений тоже много, но пока мы всех с порога предупреждаем, что сейчас рано об этом говорить. Поэтому пусть присматриваются к нему дальше.

Мы видим статьи, которые публикуются с посылом «а вдруг он сдуется». Ну вот давайте посмотрим – а вдруг. Мы уверены, что такого не будет, но если кто-то излагает такие мнения журналистам, то пусть сначала убедятся, что они ошибаются, а потом будем садиться за стол и разговаривать», – сказал Мурзагулов.

  • Рыночная стоимость Агаларова – 1,2 миллиона евро.
  • В текущем розыгрыше РПЛ нападающий забил 13 голов в 15 матчах.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (24)
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серега кашин
1637568330
смотрите чтоб не вышло как с чаловым
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qawzsexdr
1637568440
Цену набивает. Кто знает, тут вся команда на одного играет, а в других клубах по другому.
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Fusballer
1637568629
Статистика не в пользу нападающего - соотношение к общему количеству голов, забитых клубом, зашкаливающее, плюс нет ни одной голевой передачи. Тот же Сергеев выглядит более полезным и адаптируемым игроком.
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JTherry
1637569391
"Предложений по нему много, они на нас сыплются..." ...по Урунову так же предложения сыпались аж из Серии А и Ла Лиги...) и ценник по Агаларову выставлен не слабый (10 лимонов), не для РПЛ...
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SLADE2019
1637569899
Лукавит товарищ, еще как обсуждают, тем более, что зимой (если Агаларов завершит эту часть сезона на мажорной ноте), футболист уже будет сам свои приоритеты обозначать. Можно в деньгах и проиграть. А то, что у пацана нет голевых передач, то извините, а кому эти передачи делать? У него суперголевое чутье, в этом его конек. Чем то мне напоминает Шенгелию с советчких времен.
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MaxRnD
1637569962
Не покидает ощущение, что при возможном переходе в любой другой клуб, сразу потеряется. То же касается и сборной ... Буду рад, если окажусь неправ ...
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Ziklop
1637577168
суммы какие предлагают, 1.5 миллиона ? нет у вас хорошего предложения .
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zigbert
1637585462
Пока у Агаларова идет все -лучше некуда.Главное его достоинство -выбор позиции. Он всегда оказывается в нужном месте, в нужное время.
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portero
1637587422
Ожидаемой цены и откатов не предлагают, конечно сделки не будет...
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derrik2000
1637588483
ЛУЧШИЙ ученик Газизова??? Тогда я спокоен. Продадут. Обязательно продадут. И с большим наваром. Как Урунова. ))
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