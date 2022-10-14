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    Стукалов прокомментировал возможное назначение в «Пари НН» вместо Галактионова

    Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов прокомментировал новость о том, что он входит в число кандидатов на пост тренера «Пари НН».

    «Я впервые раз слышу, что я в шорт-листе «Пари НН». Со мной никто не связывался и не общался. Хотел бы поработать там? Я сейчас сосредоточен на «Роторе», у нас сегодня игра.

    В шорт-листе может быть миллион людей, никто не знает кто входит в этот список», – сказал Стукалов.

    • Михаил Галактионов должен сменить Йозефа Циннбауэра в «Локомотиве».
    • Нижегородцы идут на 10-м месте в таблице РПЛ после 12 туров.

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    Источник: Metaratings

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