Стукалов прокомментировал возможное назначение в «Пари НН» вместо Галактионова

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов прокомментировал новость о том, что он входит в число кандидатов на пост тренера «Пари НН».

«Я впервые раз слышу, что я в шорт-листе «Пари НН». Со мной никто не связывался и не общался. Хотел бы поработать там? Я сейчас сосредоточен на «Роторе», у нас сегодня игра.

В шорт-листе может быть миллион людей, никто не знает кто входит в этот список», – сказал Стукалов.