Бердыев и еще три тренера могут сменить Галактионова в «Пари НН»

«Пари НН» ищет нового главного тренера вместо Михаила Галактионова, который близок к уходу в «Локомотив».
По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб из Нижнего Новгорода рассматривает на пост главного тренера Кирилла Новикова («Нефтехимик»), Курбана Бердыева (иранский «Трактор»), Алексея Стукалова («Ротор») и Магомеда Адиева (сборная Казахстана).
- Галактионов должен сменить Йозефа Циннбауэра в «Локомотиве».
- Нижегородцы идут на 10-м месте в таблице РПЛ после 12 туров.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова