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  • Бердыев и еще три тренера могут сменить Галактионова в «Пари НН»

Бердыев и еще три тренера могут сменить Галактионова в «Пари НН»

14 октября 2022, 08:59
3

«Пари НН» ищет нового главного тренера вместо Михаила Галактионова, который близок к уходу в «Локомотив».

По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб из Нижнего Новгорода рассматривает на пост главного тренера Кирилла Новикова («Нефтехимик»), Курбана Бердыева (иранский «Трактор»), Алексея Стукалова («Ротор») и Магомеда Адиева (сборная Казахстана).

  • Галактионов должен сменить Йозефа Циннбауэра в «Локомотиве».
  • Нижегородцы идут на 10-м месте в таблице РПЛ после 12 туров.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Бердыев Курбан Галактионов Михаил Стукалов Борис Адиев Магомед Новиков Кирилл
Комментарии (3)
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vladimir-7
1665732002
Бердыев никак не может найти место работы, согласен куда угодно, но, только, где деньги есть.
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ароба
1665738349
Бердыева в нижним новгород
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