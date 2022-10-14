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    Бердыев и еще три тренера могут сменить Галактионова в «Пари НН»

    «Пари НН» ищет нового главного тренера вместо Михаила Галактионова, который близок к уходу в «Локомотив».

    По информации инсайдера Ивана Карпова, клуб из Нижнего Новгорода рассматривает на пост главного тренера Кирилла Новикова («Нефтехимик»), Курбана Бердыева (иранский «Трактор»), Алексея Стукалова («Ротор») и Магомеда Адиева (сборная Казахстана).

    • Галактионов должен сменить Йозефа Циннбауэра в «Локомотиве».
    • Нижегородцы идут на 10-м месте в таблице РПЛ после 12 туров.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17396

      Cleaner 22 минуты назад

      Бердыева в Рубин нужно. Спасать команду от Слуцкого.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25813

      vladimir-7 1 час назад

      Бердыев никак не может найти место работы, согласен куда угодно, но, только, где
      деньги есть.

      0
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