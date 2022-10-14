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    Борис Стукалов

    Тренер
    Имя Борис
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Стукалов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 24 января 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сибирь 34 14 13 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    11.07.2015 Волгарь 1 : 1 Сибирь
    15.07.2015 Сибирь 1 : 0 Енисей
    20.07.2015 Тюмень 0 : 1 Сибирь
    27.07.2015 Сибирь 2 : 0 Луч
    03.08.2015 СКА-Хабаровск 1 : 1 Сибирь
    10.08.2015 Сибирь 1 : 3 Сокол
    17.08.2015 Волга 2 : 1 Сибирь
    31.08.2015 Сибирь 1 : 0 Балтика
    07.09.2015 КАМАЗ 1 : 2 Сибирь
    14.09.2015 Сибирь 0 : 0 Спартак-2
    20.09.2015 Факел 2 : 1 Сибирь
    28.09.2015 Сибирь 1 : 0 Байкал
    04.10.2015 Зенит-2 3 : 3 Сибирь
    11.10.2015 Сибирь 3 : 0 Арсенал
    15.10.2015 Тосно 0 : 1 Сибирь
    19.10.2015 Сибирь 1 : 0 Томь
    25.10.2015 Оренбург 2 : 1 Сибирь
    01.11.2015 Сибирь 2 : 1 Шинник
    08.11.2015 Енисей 1 : 0 Сибирь
    15.11.2015 Сибирь 1 : 4 Тюмень
    21.11.2015 Луч 0 : 3 Сибирь
    25.11.2015 Сибирь 2 : 1 СКА-Хабаровск
    29.11.2015 Сокол 2 : 0 Сибирь
    12.03.2016 Сибирь 1 : 2 Волга
    20.03.2016 Балтика 3 : 1 Сибирь
    27.03.2016 Сибирь 0 : 0 КАМАЗ
    03.04.2016 Спартак-2 3 : 0 Сибирь
    07.04.2016 Сибирь 1 : 1 Факел
    11.04.2016 Байкал 0 : 6 Сибирь
    18.04.2016 Сибирь 2 : 0 Зенит-2
    25.04.2016 Арсенал 3 : 1 Сибирь
    02.05.2016 Сибирь 1 : 2 Тосно
    23.08.2015 Армавир 2 : 0 Сибирь
    16.03.2016 Сибирь 2 : 2 Армавир
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