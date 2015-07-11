Борис Стукалов - статистика
Тренер
|Имя
|Борис
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Стукалов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|24 января 1953
|Имя
|Борис
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Стукалов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|24 января 1953
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сибирь
|34
|14
|13
|7
|Дата
|Матч
|11.07.2015
|Волгарь
|1 : 1
|Сибирь
|15.07.2015
|Сибирь
|1 : 0
|Енисей
|20.07.2015
|Тюмень
|0 : 1
|Сибирь
|27.07.2015
|Сибирь
|2 : 0
|Луч
|03.08.2015
|СКА-Хабаровск
|1 : 1
|Сибирь
|10.08.2015
|Сибирь
|1 : 3
|Сокол
|17.08.2015
|Волга
|2 : 1
|Сибирь
|31.08.2015
|Сибирь
|1 : 0
|Балтика
|07.09.2015
|КАМАЗ
|1 : 2
|Сибирь
|14.09.2015
|Сибирь
|0 : 0
|Спартак-2
|20.09.2015
|Факел
|2 : 1
|Сибирь
|28.09.2015
|Сибирь
|1 : 0
|Байкал
|04.10.2015
|Зенит-2
|3 : 3
|Сибирь
|11.10.2015
|Сибирь
|3 : 0
|Арсенал
|15.10.2015
|Тосно
|0 : 1
|Сибирь
|19.10.2015
|Сибирь
|1 : 0
|Томь
|25.10.2015
|Оренбург
|2 : 1
|Сибирь
|01.11.2015
|Сибирь
|2 : 1
|Шинник
|08.11.2015
|Енисей
|1 : 0
|Сибирь
|15.11.2015
|Сибирь
|1 : 4
|Тюмень
|21.11.2015
|Луч
|0 : 3
|Сибирь
|25.11.2015
|Сибирь
|2 : 1
|СКА-Хабаровск
|29.11.2015
|Сокол
|2 : 0
|Сибирь
|12.03.2016
|Сибирь
|1 : 2
|Волга
|20.03.2016
|Балтика
|3 : 1
|Сибирь
|27.03.2016
|Сибирь
|0 : 0
|КАМАЗ
|03.04.2016
|Спартак-2
|3 : 0
|Сибирь
|07.04.2016
|Сибирь
|1 : 1
|Факел
|11.04.2016
|Байкал
|0 : 6
|Сибирь
|18.04.2016
|Сибирь
|2 : 0
|Зенит-2
|25.04.2016
|Арсенал
|3 : 1
|Сибирь
|02.05.2016
|Сибирь
|1 : 2
|Тосно
|23.08.2015
|Армавир
|2 : 0
|Сибирь
|16.03.2016
|Сибирь
|2 : 2
|Армавир