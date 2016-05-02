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Борис Стукалов - статистика

Россия
24 января 1953 (73)
Тренер
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Cибирь
34
14
13
7
Россия. ФНЛ, 34 тур
Cибирь
1 : 2
02.05.2016
Тосно
Россия. ФНЛ, 33 тур
Арсенал
3 : 1
25.04.2016
Cибирь
Россия. ФНЛ, 32 тур
Cибирь
2 : 0
18.04.2016
Зенит-2
Россия. ФНЛ, 31 тур
Байкал
0 : 6
11.04.2016
Cибирь
Россия. ФНЛ, 30 тур
Cибирь
1 : 1
07.04.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
3 : 0
03.04.2016
Cибирь
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
0 : 0
27.03.2016
КАМАЗ
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
3 : 1
20.03.2016
Cибирь
Россия. ФНЛ, 26 тур
Cибирь
2 : 2
16.03.2016
Армавир
Россия. ФНЛ, 25 тур
Cибирь
1 : 2
12.03.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сокол
2 : 0
29.11.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 23 тур
Cибирь
2 : 1
25.11.2015
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
0 : 3
21.11.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 21 тур
Cибирь
1 : 4
15.11.2015
Тюмень
Россия. ФНЛ, 20 тур
Енисей
1 : 0
08.11.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
2 : 1
01.11.2015
Шинник
Россия. ФНЛ, 18 тур
Оренбург
2 : 1
25.10.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
1 : 0
19.10.2015
Томь
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тосно
0 : 1
15.10.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 15 тур
Cибирь
3 : 0
11.10.2015
Арсенал
Россия. ФНЛ, 14 тур
Зенит-2
3 : 3
04.10.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 13 тур
Cибирь
1 : 0
28.09.2015
Байкал
Россия. ФНЛ, 12 тур
Факел
2 : 1
20.09.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 11 тур
Cибирь
0 : 0
14.09.2015
Спартак-2
Россия. ФНЛ, 10 тур
КАМАЗ
1 : 2
07.09.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 0
31.08.2015
Балтика
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2 : 0
23.08.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волга
2 : 1
17.08.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 6 тур
Cибирь
1 : 3
10.08.2015
Сокол
Россия. ФНЛ, 5 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
03.08.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 4 тур
Cибирь
2 : 0
27.07.2015
Луч
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
0 : 1
20.07.2015
Cибирь
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
1 : 0
15.07.2015
Енисей
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1 : 1
11.07.2015
Cибирь
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