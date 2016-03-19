Стукалов: «В матче с «Торпедо» нас лишили победы, а потом еще и трех игроков казнили»

Наставник «Сибири» Борис Стукалов дал свою оценку действиям КДК РФС, который принял решение дисквалифицировать на шесть матчей трех игроков новосибирского клуба (Романа Беляева, Александра Харитонова и Гуджу Рухаиа) за драку в конце матча 26-го тура ФНЛ против армавирского «Торпедо» (2:2).

«У нас еще четыре желтые у Чеботару, много травмированных. Что делать? У меня нет обоймы, будем играть молодежью. Трое ребят теперь смогут выйти на поле только 25-го апреля, растренированные. Вы мне вот скажите – как нормальный человек отреагировал бы на то, что сотворил Абациев? Там не было грубости, произошел стык, а этот господин выскочил со скамейки и засадил коленом Беляеву. Наш футболист ответил – это физиология, рефлекторная реакция. Тем более все были на эмоциях. А если бы еще болельщики выбежали – представляете, что началось бы?!

Мало того, что у нас украли три очка, так еще и казнили трех игроков. В результате «Сибирь» оказалась пострадавшей стороной – это нормально? Где справедливость? В отношении проступков судей должна быть единая мера наказания. Мне звонили арбитры из-за границы: они тоже в шоке. Выступил вот Хусаинов, независимый человек. Он правильно сказал: подобными делами должно заниматься ФСБ. В Китае стреляют, в других странах поступают по-другому, но правосудие-то должно быть!», – сказал Стукалов.