Стукалов: «Как этот судья может смотреть кому-то в глаза?!»

Главный тренер «Сибири» Борис Стукалов остался раскритиковал судейство в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ против армавирского «Торпедо» (2:2).

«В силу того, что команда неудачно стартовала, на нас лежал груз ответственности. Перед первым матчем с «Волгой» ничто не предвещало такого, но вот эта скованность привела к тому, что игроки не чувствуют, что они могут сделать и на что каждый из них способен, тем более, в таком сжатом графике, когда игры проходят одна за другой.

Нам нужна была победа. Нужна была победа для уверенности, пусть даже в ущерб игровым действиям. У нас долго не играл Житнев, и впереди нет нужной обоймы игроков. Вышел Беляев после дисквалификации - здоровый, нормальный, в форме... Он два забил, но теперь мы его потеряли, не знаю, насколько. Хотя у человека ухо разбито, кровь идет - с лавки кто-то выбежал и ударил его. Это видела вся страна, пусть это оценят специалисты.

Если там было три заслуженных пенальти... Я еще не видел таких моментов! Два еще ладно, нужно смотреть... Но в третьем случае ударили человека, который был первый на мяче, а дают пенальти в нашу сторону. Как это называется? Как этот судья может смотреть кому-то в глаза?! РФС должен решить, как поступать с такими людьми. Для чего мы вообще играем в футбол?! Арбитр взял и спровоцировал эту драку. Я всегда с уважением отношусь к работе тренеров, игроков - это тяжеленный труд. Но не хотелось бы, чтобы этот труд кто-то перечеркивал в один момент», - сказал Стукалов.