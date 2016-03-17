Стукалов: «Мы играем не в футбол, а в ситуацию, которая кому-то выгодна»

Наставник «Сибири» Борис Стукалов прокомментировал итоги матча «Сибирь» - «Торпедо» (2:2), в ходе которого арбитр Игорь Низовцев назначил три пенальти в ворота хозяев.

«Я бы хотел, чтобы произошедшее прокомментировали в РФС. А то мы не футбол играем, а в ситуацию, которая кому-то выгодна. И для меня это страшно. Разгорелась война между игроками. А почему? Потому что судья далек от понимания, как судить», - сказал Стукалов.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Низовцев не получит назначений на матчи до конца сезона.