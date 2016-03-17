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    Валентин Иванов: «Низовцев не получит назначений на матчи до конца сезона»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов объявил о решении относительно главного судьи матча 26-го тура ФНЛ «Сибирь» - «Торпедо» Игоря Низовцева.

    Напомним, что во время игры арбитр назначил три пенальти в ворота хозяев и показал три красные карточки.

    «По итогам работы Низовцева на этом матче он не будет получать назначений ни в одной из лиг до конца сезона. Окончательное решение по нему будет принимать, как это и положено, судейский комитет РФС», - сказал Иванов.

    Отметим, что действия судьи уже раскритиковал Николай Цыган.

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    Источник: «Советский спорт»

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    17.03.2016 11:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +22

      Igreks 17 марта 2016, 16:05

      что тут говорить - ))) Страна духовных скрепов))

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 14:56

      Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал работу главного арбитра матча 1-го тура РФПЛ «Мордовия» — «Локомотив» (0:1) Игоря Низовцева.
      «Что касается пенальти, назначенного в матче „Мордовия“ — «Локомотив». Позиция у судьи была хорошая, претензия есть. Суть возможного нарушения я понимаю. Игрок «Локомотива» опережает, играет в мяч, игрок «Мордовии» опаздывает. И если он бьёт по ноге, то это пенальти. Но проблема в том, что удара по ноге я не вижу. Низовцев тоже сказал, что не знает, что произошло. Говорит, видел контакт, но на повторе — не вижу. В любом случае я очень рад, что этот пенальти забит не был.
      Я не исключаю, что там был какой-то мизерный неуловимый контакт. Но такой контакт не может быть поводом для назначения пенальти. И Игорю я сказал: «Извини, но к тебе это конкретная претензия, это твоя обязанность различать, был контакт или не был, а если был, то насколько серьёзный». Хотя в последнее время Игорь достаточно неплохо прибавляет в судействе. В начале у него были не совсем логичные решения при рассмотрении единоборств, но в последнее время такого не было. Хотя в матче «Мордовия» — «Локомотив» такая ситуация произошла», — сказал Иванов в эфире телеканала «Наш футбол». (с).

      -3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 14:23

      К работе Низовцева и раньше были обоснованные претензии, но... судил, судит и будет судить, вот только немножко отдохнёт, ага.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 марта 2016, 12:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      проходил стажировку у гинера)))))
      игру сломал, жизнь удалась!))) яхта, вилла и деньжат внукам)))

      -9
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      Рейтинг: +206

      skipushkach > REDWHITE_ 17 марта 2016, 14:53

      То есть ты этот мачт называешь стажировкой или как тебя понимать

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > skipushkach 17 марта 2016, 15:26

      Мачт? Это во флоте, ага.

      -2
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      Рейтинг: +206

      skipushkach > Aztec58 17 марта 2016, 16:52

      Нашел к чему придраться,случайно криво напечатал,с кем не бывает

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      Рейтинг: +3661

      Владимир С 17 марта 2016, 11:54

      да судья просто подсуживал торпедо армавир

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 17 марта 2016, 11:25

      до конца сезона ему на икру хватит, а потом опять назначат и история повторится. И не раз.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 марта 2016, 11:14

      Ну если первых два пеналя еще можно притянуть к категории на "усмотрение арбитра", то 3-й пеналь это что то вообще феноменальное, где он там был - "загадка".

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