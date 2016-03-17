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    Цыган: «Не знаю, захотят ли люди после такого вкладываться в футбол»

    Голкипер «Сибири» Николай Цыган признался, что его ошарашило судейство в матче с армавирским «Торпедо».

    «В Армавире я знаю многих, есть товарищи: они бьются, стараются сохранить команде место в ФНЛ. Какие вопросы? Но… Три пенальти дома — нонсенс. Я не застал те времена, когда бил по несколько пенальти за матч, выходя в Премьер-лигу, «Луч». Но такое ощущение, что они вернулись. Армавирцы искали любого контакта в нашей штрафной, чтобы упасть, — и находили. Первый пенальти, второй, но не думал, что арбитр решится поставить и третий.

    Да что тут говорить? Игрок армавирцев входит в штрафную, Головатенко играет в мяч, а соперник бьется в Виктора и падает.

    Я не хочу никого не обвинять и чернить. Но на матч пришел губернатор, а мы бились за то, чтобы от нас не отвернулись болельщики. Не знаю, будет ли у людей после такого желание вкладываться в футбол. А с судьей пусть разбираются соответствующие органы. Но то, что произошло в концовке, — на его совести. Будет заседание КДК, ребят, наверное, надолго дисквалифицируют. А у них ведь семьи, это потеря заработка. Несправедливо. Обидно, что все так закончилось, хотя наша совесть и чиста. Недавно было Прощеное Воскресенье, так вот кое-кому надо дождаться следующего…» - сказал Циган.

    Напомним, что судья матча Игорь Низовцев назначил в ворота «Сибири» три пенальти.

    Жесть дня: массовая драка в матче «Сибири» и «Торпедо». Карпин в деле!

    Источник: Sportbox.ru

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    17.03.2016 09:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 17 марта 2016, 09:58

      Ну два первых то было, третий конечно высосан из пальца, я бы такой на любительском уровне даже не поставил. И еще один несомненный момент, игроки Торпедо как подкошенные валились, как знали, что им дадут пенали.

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 марта 2016, 09:36

      Торпедо армавир - верный продолжатель спартаковских традиций.
      Мгры - нуль, но зато околофутбол - сильнейший в стране.
      Жулики.

      -2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 17 марта 2016, 09:35

      Да педик он...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Alex3920486 17 марта 2016, 10:16

      Жёстко ты про Карпина.

      Хотя прав, конечно.

      -1
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