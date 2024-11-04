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    • Канчельскис – о продолжении тренерской карьеры: «У меня больше шансов за границей, чем в России»

    Канчельскис – о продолжении тренерской карьеры: «У меня больше шансов за границей, чем в России»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своих планах на продолжение тренерской карьеры.

    – Когда увидим вас в России в качестве тренера?

    – Работаем в этом направлении. Но я думаю, что у меня больше шансов за границей, чем в России.

    – Предложения из РПЛ или ФНЛ рассмотрели бы?

    – Почему бы нет? Рассмотрел бы.

    • Последним клубом, который тренировал 55-летний Канчельскис, был кыргызстанский «Мурас Юнайтед». Там он проработал полгода и ушел в отставку в начале июля.
    • Ранее Канчельскис возглавлял «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор», был помощником в нижегородской «Волге», генеральным директором в «Носте» и «Тоболе».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.11.2024 09:14
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    Комментарии (13)
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    Александр.Т.
    1730701024
    Да Киргизстан Узбекистан Таджикистан
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    Цугундeр
    1730702652
    Скорбят Тобол и Навбахор... И Юрмала грустит.
    Ответить
    Интерес
    1730702694
    Это точно...Вспомни свои родовые корни-и в Трибалтику!Цивилизация,уникальные возможности,высокоразвитый футбол.
    Ответить
    ...уефан
    1730704209
    ...не спеши, ещё не во всех барах морду били...
    Ответить
    SLADE2019
    1730707539
    Желаю Андрею, побыстрее найти клуб для работы. Успешной работы назло всем не доброжелателям.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1730708491
    кому Канчальскис нужен? да никому он не нужен, даже киргизы и узбеки поняли уровень этого недалёкого поца)
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    Cleaner
    1730708825
    Трепло. Были бы предложения, давно бы уже тренировал, а не трындел...(((
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    шахта Заполярная
    1730722575
    Да шансов у тебя не много в России, почти нет, больше за границей - это типа брунейских команд, не в обиду им будет сказано. Так как Киргизы, Казахи, Узбеки отказались, а другим ты и в кукурузу не уперся
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    The only one
    1730797239
    у меня больше шансов за границей: в командах. сборные которых с 180 по 200-е места в рейтинге... Как альтернатива: 3-я лига в нашем футболе.
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    alll-333
    1730797451
    Иди в Армавир работать. Карпин тут уже наследил.твоя очередь.
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