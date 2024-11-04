Канчельскис – о продолжении тренерской карьеры: «У меня больше шансов за границей, чем в России»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своих планах на продолжение тренерской карьеры.
– Когда увидим вас в России в качестве тренера?
– Работаем в этом направлении. Но я думаю, что у меня больше шансов за границей, чем в России.
– Предложения из РПЛ или ФНЛ рассмотрели бы?
– Почему бы нет? Рассмотрел бы.
- Последним клубом, который тренировал 55-летний Канчельскис, был кыргызстанский «Мурас Юнайтед». Там он проработал полгода и ушел в отставку в начале июля.
- Ранее Канчельскис возглавлял «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор», был помощником в нижегородской «Волге», генеральным директором в «Носте» и «Тоболе».