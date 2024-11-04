Канчельскис – о продолжении тренерской карьеры: «У меня больше шансов за границей, чем в России»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своих планах на продолжение тренерской карьеры.

– Когда увидим вас в России в качестве тренера?

– Работаем в этом направлении. Но я думаю, что у меня больше шансов за границей, чем в России.

– Предложения из РПЛ или ФНЛ рассмотрели бы?

– Почему бы нет? Рассмотрел бы.