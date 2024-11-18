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    Жамалетдинов раскрыл свои ежемесячные траты

    Нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов ответил, сколько денег тратит каждый месяц.

    Евгений Латышонок говорил, что может комфортно прожить на 30 тысяч в месяц. Смогли бы вы прожить на эти деньги? Сколько вам надо?

    – Точно не смогу. Здесь мы сами квартиру оплачиваем. Я был в других клубах, платили квартирные, а здесь – нет.

    Цены все знают: снимать квартиру – 30-40 тысяч, некоторые – уже 50. Уже не укладываемся в тридцатку.

    А так, если назвать цифру, тысяч 100-150 хватит. Квартира – 50 почти, бензин, поесть – 50, третьи 50 тысяч – непредвиденные расходы, всегда они бывают.

    Этих денег мне хватает, чтобы одному без излишеств прожить», – сказал Жамалетдинов, поигравший за ЦСКА, «Уфу» и другие клубы.

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    Источник: «Советский спорт»

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    18.11.2024 17:29
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    Комментарии (11)
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    1731941146
    НАчинаю сбор средств на ремонт про...пардон,-помощь Жамалетдинову.
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    Литейный 4 (returned)
    1731942115
    Ну и жрать ты в одно лицо на полтос! Гыгыгы
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    рылы
    1731943421
    в сотый раз напишу: латышонок этого не говорил, долбанные журналисты всё переиначили, как им удобно. ему задали вопрос: если отбросить траты на жильё и еду, на какую сумму ты бы смог прожить? он и ответил, что 30. а желтушные мудаки тут же бросились наперегонки писать, что латышонок живёт на тридцатку в месяц. гниды редкостные. да при таких вводных, что жильё тебе оплачивает клуб, а питаешься на базе, и ещё домой забираешь - любой из нас прожил бы на тридцатку. на бенз у меня уходит 3-4 в месяц, т.к. работа рядом с домом, далеко ездить не нужно. шмотки, допустим, покупать не надо. айфон есть. получается, что ~25 (при таком раскладе) я могу тупо пробухать. гы-гы!
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    Spartak_forv@
    1731948026
    Бензин посчитал,а обслуживание авто нет.А она наверняка не бюджетная.ТО,каско,резину поменять,а бывает купить,мойки, парковки и т.д
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