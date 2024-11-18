Жамалетдинов раскрыл свои ежемесячные траты

Нападающий «Шинника» Тимур Жамалетдинов ответил, сколько денег тратит каждый месяц.

– Евгений Латышонок говорил, что может комфортно прожить на 30 тысяч в месяц. Смогли бы вы прожить на эти деньги? Сколько вам надо?

– Точно не смогу. Здесь мы сами квартиру оплачиваем. Я был в других клубах, платили квартирные, а здесь – нет.

Цены все знают: снимать квартиру – 30-40 тысяч, некоторые – уже 50. Уже не укладываемся в тридцатку.

А так, если назвать цифру, тысяч 100-150 хватит. Квартира – 50 почти, бензин, поесть – 50, третьи 50 тысяч – непредвиденные расходы, всегда они бывают.

Этих денег мне хватает, чтобы одному без излишеств прожить», – сказал Жамалетдинов, поигравший за ЦСКА, «Уфу» и другие клубы.

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