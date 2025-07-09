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  • Экс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в «Челябинск»

Экс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в «Челябинск»

9 июля, 20:52
2

К футбольному клубу «Челябинск» присоединился 28-летний нападающий Тимур Жамалетдинов. Он воспитанник московского «Локомотива» и обладатель Суперкубка России 2018 года.

В этом сезоне Второй лиги Жамалетдинов выступал за «Знамя Труда», где провел 15 матчей и забил 12 голов. Ранее футболист был игроком таких клубов, как «Шинник», «Волгарь», СКА-Хабаровск, «Уфа», польский «Лех» (в составе которого участвовал в Кубке Польши), и «Урал».

В составе ЦСКА Жамалетдинов принял участие в 8 матчах Лиги чемпионов, забив 1 гол.

  • До прихода в «Челябинск» Жамалетдинов сменил 8 профессиональных клубов.
  • За «Знамя Труда» нападающий забивал в среднем 0.8 гола за игру.
  • Представлял российский клуб ЦСКА в Лиге чемпионов и польский «Лех» в Кубке Польши.

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Источник: телеграм-канал «Челябинска»
Россия. Первая лига Трансферы Знамя Труда Челябинск Жамалетдинов Тимур
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Комментарии (2)
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Бомж Зины
1752085418
Дно на дне
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andrei-sarap-yandex
1752120328
бездарь с паспортом....СНЯТЬ ЛИМИТ В РПЛ
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