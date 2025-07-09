Экс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в «Челябинск»

К футбольному клубу «Челябинск» присоединился 28-летний нападающий Тимур Жамалетдинов. Он воспитанник московского «Локомотива» и обладатель Суперкубка России 2018 года.

В этом сезоне Второй лиги Жамалетдинов выступал за «Знамя Труда», где провел 15 матчей и забил 12 голов. Ранее футболист был игроком таких клубов, как «Шинник», «Волгарь», СКА-Хабаровск, «Уфа», польский «Лех» (в составе которого участвовал в Кубке Польши), и «Урал».

В составе ЦСКА Жамалетдинов принял участие в 8 матчах Лиги чемпионов, забив 1 гол.