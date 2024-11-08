Канчельскис: «Сколько команд зарезал Талалаев? Чем он хвастается?»

Андрей Канчельскис объяснил свое критическое отношение к главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву.

– У вас была перепалка и с Андреем Талалаевым, который после выхода «Химок» в РПЛ сказал: «Переживал за трех персональных «болельщиков» – Смородская, Канчельскис и Мостовой».

– Сколько команд Талалаев зарезал? Пускай это скажет! При нем три команды вылетели – об этом он не говорит. Ему надо было в «Химках» остаться, чего не остался-то? Трусость это, что он об этом не говорит.

Свою команду зарезал и убил. Чем хвастаться, когда три команды вылетают при нем в Первую лигу. Чем он хвастается? Вышел в РПЛ и не остался.

Он до сих пор работает? Видимо, всех устраивает, когда человек поддакивает – ничего не говорит, не может в диалог вступить. Когда идет разговор о развитии футбола, нельзя на все соглашаться – у каждого есть свое мнение.

Если не будет никакого развития в клубе, то его и не будет нигде. Талалаев играл чуть-чуть в Италии, в «Спартаке» поработал, у него должно быть свое мнение.

Кто не отстаивает мнение, а поддакивает – это ваше решение. Какое может быть тогда отношение? Желаю ему удачи, пускай выходит с «Балтикой» в РПЛ.

Талалаев летом покинул «Химки», а в сентябре возглавил «Балтику».

Калининградцы идут на 2-м месте в Первой лиге с 33 очками в 17 турах.

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