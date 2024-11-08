Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис: «Сколько команд зарезал Талалаев? Чем он хвастается?»

    Канчельскис: «Сколько команд зарезал Талалаев? Чем он хвастается?»

    Андрей Канчельскис объяснил свое критическое отношение к главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву.

    – У вас была перепалка и с Андреем Талалаевым, который после выхода «Химок» в РПЛ сказал: «Переживал за трех персональных «болельщиков» – Смородская, Канчельскис и Мостовой».

    – Сколько команд Талалаев зарезал? Пускай это скажет! При нем три команды вылетели – об этом он не говорит. Ему надо было в «Химках» остаться, чего не остался-то? Трусость это, что он об этом не говорит.

    Свою команду зарезал и убил. Чем хвастаться, когда три команды вылетают при нем в Первую лигу. Чем он хвастается? Вышел в РПЛ и не остался.

    Он до сих пор работает? Видимо, всех устраивает, когда человек поддакивает – ничего не говорит, не может в диалог вступить. Когда идет разговор о развитии футбола, нельзя на все соглашаться – у каждого есть свое мнение.

    Если не будет никакого развития в клубе, то его и не будет нигде. Талалаев играл чуть-чуть в Италии, в «Спартаке» поработал, у него должно быть свое мнение.

    Кто не отстаивает мнение, а поддакивает – это ваше решение. Какое может быть тогда отношение? Желаю ему удачи, пускай выходит с «Балтикой» в РПЛ.

    • Талалаев летом покинул «Химки», а в сентябре возглавил «Балтику».
    • Калининградцы идут на 2-м месте в Первой лиге с 33 очками в 17 турах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Канчельскис ответил критикам 3
    Реакция Канчельскиса на продление контракта Кордобы с «Краснодаром»
    Канчельскис объяснил успехи Дзюбы в «Акроне» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2024 00:23
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Александр-Каратеев-yandex
    1731048468
    Талалаев не хвастается, он работает и если бы у него не было своего мнения, он бы так и сидел в "условных Химках"и выпускал бы на поле сына инвестора. Я его лично видел, и он произвёл впечатление сильного, авторитетного, знающего что он хочет специалиста. А у Канчельскиса просто зависть от того, что он не востребован, вот и всё.
    Ответить
    subbotaspartak
    1731050199
    "Сколько я зарезал, сколько перерезал. Сколько душ я погубил" - Доцент, Джентельмен удачи... Оказывается Талалаев...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 