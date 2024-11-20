Камерунец из «Тюмени» сбежал из отеля команды, чтобы провести ночь с девушкой

Футболист «Тюмени» из Первой лиги Оливье Кенфак замечен за нарушением режима.

«Перед домашней встречей с «Черноморцем» «Тюмень» как обычно заехала в гостишку на сбор. Приехали все, но не все остались ночевать. В туман умчал 19-летний вингер Кенфак, чтобы хорошо провести время с девушкой.

Матч проиграли 1:4. Единственный, но ничего не решающий гол забил как раз Оливье. Команда взбунтовалась и предъявила главному тренеру Игорю Меньщикову: почему одним дозволено все, а другим – ничего? И потребовала отстранить чернокожего ловеласа.

На следующую игру с «Сочи» парень остался в запасе. Но сердце тренера дрогнуло и на 76-й минуте при счете 0:0 он выпустил смутьяна на поле. Это привело к трагедии: в самой концовке камерунец с русским паспортом привез штрафной, с которого прилетел решающий мяч от Руслана Барта. Еще и сам Кенфак неудачно выпрыгнул в стенке, не сумев помешать удару», – рассказал про Оливье инсайдер Иван Карпов.

Камерунец стоит 250 тысяч евро.

Кенфак получает образование в России.

В сезоне Первой лиги у Оливье 19 матчей, 3 гола, ассист.

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