Селюк – о тренерских перспективах Дзюбы: «Сейчас испортит отношения со всеми клубами, выливая грязь»

Известный российский агент Дмитрий Селюк отреагировал на заявление нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы о том, что он планирует стать тренером.

«Он собирается быть тренером. Ну он сам себе противоречит. Тут же говорит, что агенты – зло, я хочу посмотреть, чтоб без агентов он пришeл тренировать какую-то команду. Дальше, сейчас испортит отношения со всеми клубами, выливая грязь. То есть, они его точно уже не возьмут. Где он будет работать? В «Сокол» Саратов?» – сказал Селюк

В интервью «Матч ТВ» 36-летний форввард сказал, что договорился с Леонидом Слуцким о том, чтобы войти в его тренерский штаб.

Контракт игрока с «Акроном» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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