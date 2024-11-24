Черчесов оценил уровень РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов назвал медлительным чемпионат России. Специалист присутствовал на матче между ЦСКА и «Ростовом» (1:2).

«Был я вчера на матче ЦСКА – «Ростов» и скажу вам так… Ну у ж больно бросается в глаза… Вот только что ты играл со сборными Австрии и Норвегии, – скорость. Особенно переключение из обороны в атаку. Мы медленнее на порядок. Индивидуальное мастерство мы не берем, но на чужой половине теряешь мяч, пять секунд – уже мяч у тебя в воротах.

Это не хорошо и не плохо. Просто, наверное, сейчас я являюсь единственным тренером в России, который может это сравнить. В этом плане нам надо работать», – сказал Черчесов.

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