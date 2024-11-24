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    Черчесов оценил уровень РПЛ

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов назвал медлительным чемпионат России. Специалист присутствовал на матче между ЦСКА и «Ростовом» (1:2).

    «Был я вчера на матче ЦСКА – «Ростов» и скажу вам так… Ну у ж больно бросается в глаза… Вот только что ты играл со сборными Австрии и Норвегии, – скорость. Особенно переключение из обороны в атаку. Мы медленнее на порядок. Индивидуальное мастерство мы не берем, но на чужой половине теряешь мяч, пять секунд – уже мяч у тебя в воротах.

    Это не хорошо и не плохо. Просто, наверное, сейчас я являюсь единственным тренером в России, который может это сравнить. В этом плане нам надо работать», – сказал Черчесов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.11.2024 21:15
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    Комментарии (5)
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    Питерский князь
    1732472367
    Я вчера смотрел квадрокоберы-лохомотив. Это просто уровень ЛЧ, не меньше, даже больше МЕЖГАЛАКТИЧЕСКАЯ ПЛ!!! :)))
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    рылы
    1732472903
    ну тут все поняли, что ССаЧ (он же чабан) даже не в курсе, что такое "на порядок".
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    VVM1964
    1732473460
    Не тот матч ты смотрел )) ... Но в целом - согласен !...
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    serhio80
    1732476007
    Стасик) а ты кто такой, чтобы оценивать?) рекордсмен)
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    BuenosArgentina
    1732476303
    Нужно запрещать ходить по полю или бежать трусцой, скорости замерять приборами и штрафы большие, бежать должен так быстро чтобы сил хватило на один час
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