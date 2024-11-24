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    • Кавазашвили – о работе сербских тренеров в РПЛ: «Оправдывают свои славянские направления»

    Кавазашвили – о работе сербских тренеров в РПЛ: «Оправдывают свои славянские направления»

    Бывший вратарь «Спартака», «Зенита», «Торпедо» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение ЦСКА от «Ростова» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

    «Я очень удивлен этим результатом, потому что ЦСКА – клуб, который просто так не проигрывает. Явно не повезло здесь нашему славянину, главному тренеру ЦСКА [Марко Николичу].

    Сербские тренеры в целом начали очень полезно в последнее время работать в российском футболе, оправдывают свои славянские направления, молодцы.

    Но вот в ЦСКА никак не налаживается ситуация, я причину найти не могу, потому что в отдельных играх команда в определенных отрезках просто пропадает настолько сильно, что еле-еле собирается. А потом уже не могут выбраться из болота, в которое сами себя загоняют.

    Но это не моя цель выяснять их проблемы, пусть этим занимается руководство клуба», – сказал Кавазашвили.

    • Николич возглавил ЦСКА в межсезонье 2024 года.
    • Команда занимает в текущем чемпионате России 6-е место с 27 очками после 16 матчей.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    «Анзор Кавазашвили и его славяне»
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