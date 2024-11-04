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    • Экс-игрок «Урала»: «Я злорадствовал, когда команда вылетела из РПЛ»

    Экс-игрок «Урала»: «Я злорадствовал, когда команда вылетела из РПЛ»

    Бывший нападающий «Урала» Рамазан Гаджимурадов рассказал о своей реакции на вылет команды в Первую лигу по итогам сезона-2023/24.

    – «Урал» вылетел из Премьер-лиги, когда ты ещe принадлежал клубу. Как смотрел на ситуацию со стороны?

    – «Уралу» я принадлежал только формально, будучи клубу не нужным. Я бы не стал играть за «Урал» в Первой лиге.

    Меня не отпускали в нормальную аренду. Был вариант с «Родиной» – «Урал» просил то одну сумму, потом другую.

    – Скажи честно, было чувство лeгкого злорадства, когда клуб вылетел из РПЛ, мол, вы так со мной поступили, теперь и сами оказались в Первой лиге?

    – Когда был второй круг того сезона, то мне было плевать, вылетит «Урал» или нет, потому что я был сконцентрирован на своей игре.

    Когда «Урал» уже вылетел, то чуть злорадства присутствовало, но я быстро понял, что мне это ничего не дает.

    Мне стало жалко город, болельщиков и пацанов, с которыми хорошо общался. Был эпизод, когда Эрик Бикфалви не забил в конце матча «Акрону» и мог вытащить игру. Было обидно.

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    Источник: Metaratings

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    04.11.2024 23:47
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