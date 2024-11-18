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    Евсеев – о нападении: «Нам надо было лечь, что ли?»

    Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о состоянии здоровья после нападения на него в Астрахани.

    «Напали с ножом, отбивались, нам надо было лечь, что ли? Есть повреждения, с ножом нападали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать, в больнице», – сказал Евсеев.

    • ФК «Ленинградец» подтвердил, что Вадиму Евсееву брызнули перцовым газом в лицо, а его помощнику Александру Шмарко порезали щеку.
    • Матч «Волгарь»«Ленинградец» в группе «золото» дивизиона А Второй лиги прошел в Астрахани 17 ноября и завершился ничьей 1:1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.11.2024 08:59
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    Комментарии (5)
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    FRZZ
    1731914734
    Зачем людям не живётся мирно???
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    Интерес
    1731941277
    Ты же футболист,а не боксёр! Знаменитый удар по голени,с последующим переломом,а вы всё крыльями помахать...Ладно,что без смертельного исхода обошлось.
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