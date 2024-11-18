Евсеев – о нападении: «Нам надо было лечь, что ли?»

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о состоянии здоровья после нападения на него в Астрахани.

«Напали с ножом, отбивались, нам надо было лечь, что ли? Есть повреждения, с ножом нападали. Сейчас в операционном блоке. Не вижу ничего, с вами не могу разговаривать, в больнице», – сказал Евсеев.

ФК «Ленинградец» подтвердил, что Вадиму Евсееву брызнули перцовым газом в лицо, а его помощнику Александру Шмарко порезали щеку.

Матч «Волгарь» – «Ленинградец» в группе «золото» дивизиона А Второй лиги прошел в Астрахани 17 ноября и завершился ничьей 1:1.

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