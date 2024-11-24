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    Реакция Лички на упущенную победу «Динамо» на 99-й минуте

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничью с «Факелом» (1:1). Московская команда упустила победу на 99-й минуте.

    «Обидно, когда ты так близок к победе в Воронеже… Грустно для команды. Бились, терпели эти все длинные кроссы в штрафную. У соперника была одна неплохая возможность во втором тайме, у нас их было две. Нужно биться до конца. Марков и Каштанов – обученные игроки, сильные и высокие, с ними всегда тяжело играть.

    С нашей стороны тоже была хорошая борьба. Понятно, что хотелось бы больше играть низом. Не хватило реализованных моментов, которые были у Фернандеса и Тюкавина. Это футбол, соперник играл ва‑банк. Мы старались все отбивать, но не получилось на последних секундах игры», – сказал Личка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Алекс636363
    1732466232
    если бы факел играл всегда так, как в последние минуты в этом матче, досрочный чемпион РПЛ обитал бы в воронеже
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