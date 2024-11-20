Талалаев отругал комментатора матча «Балтики»: «Не надо вносить свой субъективизм»

Главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву не понравилось, как Владислав Гурджи комментировал матч Первой лиги с участием калининградцев против «КАМАЗа» (1:0).

«Я не знаю, кто комментировал игру. Я просто пересматривал со звуком, нечасто это делаю. К сожалению, обнаружил, что человек всю игру говорил о том, что игра нудная, что много единоборств, что нет интереса, что это не зрелищно и что играют две равные команды. Я бы хотел обратиться к людям, которые должны формировать футбольный вкус у болельщиков. Не надо вносить свой субъективизм, особенно если вы это не очень хорошо понимаете, не сильно разбираетесь.

Матч закончился, и в этом поединке наша команда добилась победы. Добилась в конце, да. Я отдал должное сопернику. Если вы посмотрите цифры, как бегали футболисты, то они на уровне Лиги Европы. 121 километр. Плюс если брать работу максимальной силы – рывки больше 5,5 метров в секунду, то и та, и другая команда пробежала по 12-13 километров в общей сложности. Это очень хороший показатель.

Третий момент. Когда говорят о равенстве, то, наверное, в основном считают опасные моменты. Когда говорят о скуке – футболисты играют для того, чтобы забивать и не пропускать. Мы не допустили ни одного удара по своим воротам и пробили 11 раз по воротам соперника, пять из них были удары в створ. Вратарь «КАМАЗа» Купцов был признан лучшим вратарем во всей нашей лиге, лучшей лиге мира. Поэтому я считаю, что если вы хотите внести немного субъективизма, относитесь с уважением к работе тренера, футболистов и людей, которые переживают за эту команду. Всего хорошего», – сказал Талалаев на видео в телеграм-канале «Балтики».

Команда лидирует в Первой лиге.

Талалаев принял команду по ходу сезона.

Ближайший соперник – «Родина» (23 ноября).

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