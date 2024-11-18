«Сокол» уволил тренера из Беларуси

Алексей Бага покинул пост главного тренера саратовского «Сокола» по соглашению сторон. Сегодня наблюдательный совет клуба утвердил расторжение контракта со специалистом.

«Команде удачи. Это футбол, всякое бывает. Что-то получилось, хорошие были эмоции, победы хорошие, а что-то не получилось. Буду болеть за клуб», – сказал Бага.

«Благодарим Алексея Анатольевича за проделанную работу, особенно за весну 2024 года. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

43-летний Бага возглавлял «Сокол» с декабря прошлого года.

Сейчас команда занимает 16-е место в Первой лиге с 19 очками после 19 матчей.

Ранее Бага возглавлял БАТЭ, «Жальгирис», «Актобе», «Сумгаит» и «Шахтер» (Солигорск(.

По данным Metaratings.ru, основным претендентом на пост главного тренера «Сокола» является 40-летний Алексей Стукалов.

Ранее сообщалось, что агент Павел Андреев ищет для «Спартака» варианты для сотрудничества с командой Первой лиги, которая бы стала буфером между основным клубом и «Спартаком-2». Ей может стать «Сокол».

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