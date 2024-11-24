Зарема одним словом описала «Динамо»: «О месте в тройке можно забыть»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала «Динамо».

Сегодня московская команда упустила победу над «Факелом» на 99-й минуте. Клуб идет четвертым в РПЛ.

«Пока «Динамо» играет с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы – это все про медиаактивность, которая подменила спортивную составляющую профессионального клуба. Последний раз «Динамо» качественно играло еще при Шварце, а сейчас это «Динамолэнд», – сказала Зарема.

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