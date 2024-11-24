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    • Зарема одним словом описала «Динамо»: «О месте в тройке можно забыть»

    Зарема одним словом описала «Динамо»: «О месте в тройке можно забыть»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала «Динамо».

    Сегодня московская команда упустила победу над «Факелом» на 99-й минуте. Клуб идет четвертым в РПЛ.

    «Пока «Динамо» играет с медиакомандами, даже о месте в тройке можно забыть. Розовые свитерочки, артисты, хоккеисты, фигуристы – это все про медиаактивность, которая подменила спортивную составляющую профессионального клуба. Последний раз «Динамо» качественно играло еще при Шварце, а сейчас это «Динамолэнд», – сказала Зарема.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    24.11.2024 20:48
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    Комментарии (7)
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    Давид59
    1732471721
    Бомбардир, цитируйте, пожалуйста, футбольных специалистов. А то, то Губерниев, то депутат, то Зарема.
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    рылы
    1732471752
    динамо на ЛЭНД никак не тянет, только для узкого круга староверов. зенит и, с натяжкой, спартаг, - да, тянут. но речь сейчас не про то. то, есть, заремба считает, что правильная работа, без разницы какого клуба, по привлечению болельщиков всех возрастов любыми способами, включая медийку - это плохо? если бы она сейчас сидела в спартаке, и был бы матч против 2drots - разве она так хрюкнула бы? нет, она ровно так и взвизгнула бы, что рада популяризации футбола, и что много болельщиков пришло на матч с медийкой. ну, то есть, вы понимаете двуличность.
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    Питерский князь
    1732472168
    Столько слов, а админы пишут, что одно слово. Кто считать не умеет админы или редактор? :)))
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    VVM1964
    1732473089
    Поправлю - уже 5-ым... !
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    DOCTOR PENALTY
    1732474796
    "Эх, Динамо, ты самый лучший клуб..." -дальше вы знаете... Права Зарема.
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1732477009
    Экспертница. Как говорится бывших э....тниц не бывает
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