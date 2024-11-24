Мостовой сказал, при каких условиях Угальде станет легендой «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде, забившего 4 гола в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

«Есть ли у Угальде задатки, чтобы стать легендой «Спартака»? Я бы вопрос так не ставил. Что значит стать легендой? Чтобы стать легендой «Спартака», нужно как минимум пять, шесть, семь, а то и больше лет играть в клубе.

Поэтому рано об этом говорить, это не имеет смысла. А вдруг он сейчас возьмeт, забьeт несколько раз и его «Спартак» продаст, как это часто бывает?

Угальде – молодец, забил. Здорово! Кстати, я о нeм ещe в том году говорил, когда его купили. По нему было видно, что есть хорошие качества, видно, что чего-то не хватает. Габаритов или ещe чего-то. Но он головой принимает, спокойно борется с высокими защитниками.

У него есть хорошие качества. Четыре мяча – это, конечно, супер. Причeм серьeзному сопернику», – сказал Мостовой

«Спартак» приобрел Угальде у «Твенте» за 13 миллионов евро в конце января.

С тех пор он провел за клуб 35 матчей, забил 14 голов, отдал 3 передачи.

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