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    • Мостовой сказал, при каких условиях Угальде станет легендой «Спартака»

    Мостовой сказал, при каких условиях Угальде станет легендой «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде, забившего 4 гола в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2).

    «Есть ли у Угальде задатки, чтобы стать легендой «Спартака»? Я бы вопрос так не ставил. Что значит стать легендой? Чтобы стать легендой «Спартака», нужно как минимум пять, шесть, семь, а то и больше лет играть в клубе.

    Поэтому рано об этом говорить, это не имеет смысла. А вдруг он сейчас возьмeт, забьeт несколько раз и его «Спартак» продаст, как это часто бывает?

    Угальде – молодец, забил. Здорово! Кстати, я о нeм ещe в том году говорил, когда его купили. По нему было видно, что есть хорошие качества, видно, что чего-то не хватает. Габаритов или ещe чего-то. Но он головой принимает, спокойно борется с высокими защитниками.

    У него есть хорошие качества. Четыре мяча – это, конечно, супер. Причeм серьeзному сопернику», – сказал Мостовой

    • «Спартак» приобрел Угальде у «Твенте» за 13 миллионов евро в конце января.
    • С тех пор он провел за клуб 35 матчей, забил 14 голов, отдал 3 передачи.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 17:53
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    Комментарии (4)
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    рылы
    1732461444
    "Здорово! Кстати, я о нeм ещe в том году говорил, когда его купили." пьянь нестриженная, его купили в этом году, пока ты пытался устроиться на стажировку.
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    Mirak92
    1732461537
    Мостовой - этолон ******...ла в нашей стране
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    andr45
    1732465581
    Говорил и еще как говорил) «Я не знаю уровень этого игрока[Угальде]. Единственное, что знаю, – переплата идет в три раза.»  «Спартак» развели с переходом Угальде. Переплата там явная» «По поводу Угальде лично я не разделяю всеобщего ликования, что он сделал особенного? Он нападающий, и его задача — забивать. Посмотрите, как он забивал — все в пустые ворота. Да любая бабушка попадет в пустые ворота»
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    Янвapь 69
    1732466658
    Если залезет пьяным на столб да ещё с бутылкой самогона
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