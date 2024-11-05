Селюк заявил, что Юран сам распространяет информацию об интересе «Спортинга»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможности назначения Сергея Юрана главным тренером лиссабонского «Спортинга».
«Мягко сказано, что его там не будет. Не то, что дураку понятно... ещe хуже. Его нет даже в списках команд ФНЛ! Сам Юран это и распространяет. Самое интересное, что он вбросил не про «КАМАЗ» какой-нибудь, а про «Спортинг». Вот это называется работа по-русски. Какой нaхрен Юран в «Спортинге»?» – сказал Селюк.
- Ранее 55-летний Юран заявил, что находится в шорт-листе португальского клуба.
- В «Спортинге» информацию опровергли.
- Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
- За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».