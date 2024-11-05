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    • Селюк заявил, что Юран сам распространяет информацию об интересе «Спортинга»

    Селюк заявил, что Юран сам распространяет информацию об интересе «Спортинга»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможности назначения Сергея Юрана главным тренером лиссабонского «Спортинга».

    «Мягко сказано, что его там не будет. Не то, что дураку понятно... ещe хуже. Его нет даже в списках команд ФНЛ! Сам Юран это и распространяет. Самое интересное, что он вбросил не про «КАМАЗ» какой-нибудь, а про «Спортинг». Вот это называется работа по-русски. Какой нaхрен Юран в «Спортинге»?» – сказал Селюк.

    • Ранее 55-летний Юран заявил, что находится в шорт-листе португальского клуба.
    • В «Спортинге» информацию опровергли.
    • Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
    • За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».

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    Источник: Legalbet

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    05.11.2024 13:51
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1730804527
    Юран весь в Селюка,ибо тот тоже так своих бездарей продвигает,особенно "чёрную кость".
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    DeStar
    1730809882
    согласен, так и есть.
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    FCSpartakM
    1730819602
    Самое глупое, что вещает Юран то, что ему об этом сказал агент, который ссылается на какой-то португальский источник. Ну ты возьми проверь этот источник. Я думаю в Португалии и не помнят кто такой Юран и что он у них 30 лет назад играл.
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    aldo conte
    1730879491
    Себя не пропиаришь, кто же тебя пропиарит?
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