Селюк заявил, что Юран сам распространяет информацию об интересе «Спортинга»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможности назначения Сергея Юрана главным тренером лиссабонского «Спортинга».

«Мягко сказано, что его там не будет. Не то, что дураку понятно... ещe хуже. Его нет даже в списках команд ФНЛ! Сам Юран это и распространяет. Самое интересное, что он вбросил не про «КАМАЗ» какой-нибудь, а про «Спортинг». Вот это называется работа по-русски. Какой нaхрен Юран в «Спортинге»?» – сказал Селюк.