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    • «Черноморец» во второй раз за сезон забил гол со своей половины поля

    «Черноморец» во второй раз за сезон забил гол со своей половины поля

    Полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев забил гол со своей половины поля на 24-й минуте матча Первой лиги с «Родиной».

    Это уже второй случай в этом сезоне, когда новороссийцы отправили мяч в сетку чужих ворот ударом со своей половины поля. Ранее это сделал форвард Мераби Уридия в матче 3-го тура с «Уралом».

    • Тогда «Черноморец» победил «Урал» со счетом 3:2, а гол Уридии на 45+2-й минуте оказался победным.
    • Сейчас в матче с «Родиной» новороссийцы ведут в счете 1:0. Игра продолжается.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

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    17.11.2024 20:49
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    Комментарии (4)
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    Max-Min-vkontakte
    1731867244
    Зачем что то выдумывать, взламывать оборону, комбинировать, и т.п., если можно вот так прицелиться и пальнуть со своей половины - и результат в активе)))
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    рылы
    1731895516
    ну всё, теперь в зенит или спартаг)
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    Niklas80
    1731899695
    Везет им на вратарей соперника.)
    Ответить
    The only one
    1731923928
    А нехрен вратарям грибы на поле собирать...
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