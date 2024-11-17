«Черноморец» во второй раз за сезон забил гол со своей половины поля

Полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев забил гол со своей половины поля на 24-й минуте матча Первой лиги с «Родиной».

Это уже второй случай в этом сезоне, когда новороссийцы отправили мяч в сетку чужих ворот ударом со своей половины поля. Ранее это сделал форвард Мераби Уридия в матче 3-го тура с «Уралом».

Тогда «Черноморец» победил «Урал» со счетом 3:2, а гол Уридии на 45+2-й минуте оказался победным.

Сейчас в матче с «Родиной» новороссийцы ведут в счете 1:0. Игра продолжается.

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