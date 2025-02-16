«Бешикташ» отказался продать Жедсона Фернандеша «Спартаку» за 25 миллионов евро

Президент «Бешикташа» Сердал Адали отклонил предложение «Спартака» о продаже полузащитника Жедсона Фернандеша. «Спартак» был готов заплатить за португальца 25 миллионов евро.
Одна из причин отказа – то, что половина от суммы трансфера причитается «Бенфике».
- В этом сезоне 26-летний Жедсон Фернандеш провел за стамбульцев 34 матча, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Контракт игрока с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года.
- Стамбульцы приобрели игрока у «Бенфики» летом 2022 года за 6 миллионов евро.