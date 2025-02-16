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  • «Бешикташ» отказался продать Жедсона Фернандеша «Спартаку» за 25 миллионов евро

«Бешикташ» отказался продать Жедсона Фернандеша «Спартаку» за 25 миллионов евро

Президент «Бешикташа» Сердал Адали отклонил предложение «Спартака» о продаже полузащитника Жедсона Фернандеша. «Спартак» был готов заплатить за португальца 25 миллионов евро.

Одна из причин отказа – то, что половина от суммы трансфера причитается «Бенфике».

  • В этом сезоне 26-летний Жедсон Фернандеш провел за стамбульцев 34 матча, забил 8 голов, отдал 2 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Контракт игрока с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года.
  • Стамбульцы приобрели игрока у «Бенфики» летом 2022 года за 6 миллионов евро.

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Источник: NTV

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16.02.2025 13:15
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Комментарии (14)
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fakeid
1739701750
я уже писал, что там мутная схема. когда зениту предлагали - там в обязательном порядке довеском к фернандешу шёл недорогой зайнутдинов, и отказаться от него было нельзя. типа напишут, что продали фернандеша за 10 и зайнутдинова за 20. хитрожопые турки не хотят делиться с бенфикой, а очень хотят её кинуть, занизив стоимость фернандеша, типа мы продали его за 10, вот, лиссабон, получай свои 5 лямов. а на самом деле продали за 30 и себе дофига оставили. зенит от такой схемы отказался, потому что бенфика на след.день после трансфера побежит во все европейские суды. хряки мало предложили, об этом я тоже писал, что за 25 они его не возьмут.
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slavа0508
1739702676
Ну что ж , не хотят так не хотят ...не стоит идти на поводу и платить 30 ,,,
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FROLL007
1739702770
Рановато в 26 завязывать с футболом, вот и не продали. А то вляпался бы.
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subbotaspartak
1739710700
Тренируйтесь, тренируйтесь...
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FCSpartakM
1739713415
Классические турки. Придумали историю, написали, что игрок согласился, потом вроде и клуб согласился, а через время приходит опровержение) Изначально понятно, что это лажа.
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alefreddy
1739714507
обойдемся без него пусть болотным за 35 впаривают
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Spartak_forv@
1739718781
Сами придумывают,сами опровергают....
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