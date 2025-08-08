«Спартак» близок к подписанию центрального защитника

Центральный защитник Александер Джику близок к переходу из «Фенербахче» в «Спартак». Игрок не входит в планы главного тренера стамбульцев Жозе Моуринью, который готов отпустить футболиста. Сумма трансфера может составить 5 миллионов евро.

30-летний футболист сборной Ганы в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. Ранее он также играл в Лиге 1 за «Страсбур», «Кан» и «Бастию».

Transfermarkt оценивает стоимость Джику в 6,5 миллиона евро.

Срок контракта игрока с «Фенербахче» истекает 30 июня 2026 года.