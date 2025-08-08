Назван размер возможной зарплаты в «Спартаке» игрока из Ганы

«Спартак» предлагает защитнику Александеру Джику в случае его перехода из «Фенербахче» зарплату в размере 2,2-2,3 миллиона евро плюс бонусы. В процессе переговоров сумма может незначительно измениться.

По данным Fotomac, клубы согласовали трансфер футболиста за 5 миллионов евро.

30-летний футболист сборной Ганы в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Фенербахче», забил 1 гол. Ранее он также играл в Лиге 1 за «Страсбур», «Кан» и «Бастию».

Transfermarkt оценивает стоимость Джику в 6,5 миллиона евро.