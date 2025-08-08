Агент Кисляка рассказал об интересе «Фенербахче»: «Все согласовано с Моуринью»

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, подтвердил, что игрок находится в шорт-листах именитых европейских клубов.
– Спортивный директор «Фенербахче» звонит мне и говорит: «Все согласовано с Моуринью», мы выходим на ЦСКА. То есть там Моуринью о нем знает, его реально ждали. Да многие Кисляка знают.
Недавно, например, Дмитрий Аленичев разговаривал с [президентом «Порту»] Виллаш-Боашем – и обсуждали как раз Матвея. Хвалил его.
Но, говорит, мы уже потратили свой бюджет, надо кого-то продать, чтобы смотреть на рынок.
– Если бы ЦСКА разрешил Матвею разговор с Жозе, это могло бы как-то поменять ситуацию?
– Конечно, ему было бы интересно с Жозе поработать. Он этого и не скрывает.
Но что мне нравится в Матвее, так это его здравая позиция: ну, не получилось и ничего страшного – здесь буду доказывать. Он счастлив в ЦСКА.
Надеюсь, в ближайшее время придем к какому-то логическому завершению эпопеи с контрактом Матвея.
– Будете настаивать на опции «buy-out» [выкупа]?
– Будем, конечно.
- Рыночная стоимость Кисляка – 8 миллионов евро.
- В составе ЦСКА он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 47 матчах.
- В активе армейца 4 игры за сборную России.