Агент Кисляка рассказал об интересе «Фенербахче»: «Все согласовано с Моуринью»

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, подтвердил, что игрок находится в шорт-листах именитых европейских клубов.

– Спортивный директор «Фенербахче» звонит мне и говорит: «Все согласовано с Моуринью», мы выходим на ЦСКА. То есть там Моуринью о нем знает, его реально ждали. Да многие Кисляка знают.

Недавно, например, Дмитрий Аленичев разговаривал с [президентом «Порту»] Виллаш-Боашем – и обсуждали как раз Матвея. Хвалил его.

Но, говорит, мы уже потратили свой бюджет, надо кого-то продать, чтобы смотреть на рынок.

– Если бы ЦСКА разрешил Матвею разговор с Жозе, это могло бы как-то поменять ситуацию?

– Конечно, ему было бы интересно с Жозе поработать. Он этого и не скрывает.

Но что мне нравится в Матвее, так это его здравая позиция: ну, не получилось и ничего страшного – здесь буду доказывать. Он счастлив в ЦСКА.

Надеюсь, в ближайшее время придем к какому-то логическому завершению эпопеи с контрактом Матвея.

– Будете настаивать на опции «buy-out» [выкупа]?

– Будем, конечно.