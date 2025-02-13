Клуб Первой лиги подписал вратаря «Ахмата» и защитника «Ростова»

«Шинник» подписал контракт с 31-летним вратарем Михаилом Опариным. Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью продления. Ранее голкипер выступал за «Ахмат».

Также «Шинник» арендовал у «Ростова» до конца сезона защитника Никиту Котина. Первую часть сезона он провел в махачкалинском «Динамо». Соглашение предусмативает возможность продления «Шинником» срока аренды.