Клуб Первой лиги подписал вратаря «Ахмата» и защитника «Ростова»

«Шинник» подписал контракт с 31-летним вратарем Михаилом Опариным. Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью продления. Ранее голкипер выступал за «Ахмат».
Также «Шинник» арендовал у «Ростова» до конца сезона защитника Никиту Котина. Первую часть сезона он провел в махачкалинском «Динамо». Соглашение предусмативает возможность продления «Шинником» срока аренды.
- Опарин провел в этом сезоне 7 матчей за «Ахмат», пропустил 8 голов, провел 2 встречи на ноль.
- 22-летний Котин сыграл за «Динамо Мх» в текущем сезоне в 5 встречах. Он уже выступал за «Шинник» в сезоне-2023/24.