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  • Клуб Первой лиги подписал вратаря «Ахмата» и защитника «Ростова»

Клуб Первой лиги подписал вратаря «Ахмата» и защитника «Ростова»

«Шинник» подписал контракт с 31-летним вратарем Михаилом Опариным. Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью продления. Ранее голкипер выступал за «Ахмат».

Также «Шинник» арендовал у «Ростова» до конца сезона защитника Никиту Котина. Первую часть сезона он провел в махачкалинском «Динамо». Соглашение предусмативает возможность продления «Шинником» срока аренды.

  • Опарин провел в этом сезоне 7 матчей за «Ахмат», пропустил 8 голов, провел 2 встречи на ноль.
  • 22-летний Котин сыграл за «Динамо Мх» в текущем сезоне в 5 встречах. Он уже выступал за «Шинник» в сезоне-2023/24.

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Источник: официальный сайт «Шинника»

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13.02.2025 13:38
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Комментарии (1)
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zigbert
1739457450
Скорей всего Опарин в Шиннике будет №1.
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