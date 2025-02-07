Опарин может перейти в бывший клуб

Вратарь «Ахмата» Михаил Опарин ведет переговоры о переходе в «Енисей». У футболиста также есть предложение от «Шинника», которое он пока не принял.

31-летний Опарин уже выступал за «Енисей» в 2014–2017 и 2019–2022 годах, откуда был продан в «Ахмат» за 200 тысяч евро.

В этом сезоне провел за грозненцев 7 матчей, пропустил 8 голов, сыграл 2 встречи на ноль.

Срок контракта Опарина с «Ахматом» истекает 30 июня 2025 года.

Зимой грозненцы подписали 23-летнего голкипера Вадима Ульянова, который перешел из «Кайрата».