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    Агент Опарина рассказал о будущем голкипера

    Андрей Талаев, агент вратаря «Ахмата» Михаила Опарина, высказался о положении футболиста в грозненском клубе после гостевого матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (0:3).

    «Сейв Опарина? Сейв сейвом, но он сегодня пропустил три мяча. Понятно, что ни в одном из них он не виноват, но его сейв забудут, а запомнят пропущенные голы. В прошлой игре с «Рубином» Михаил тоже сделал несколько сейвов.

    Продление контракта? Не знаю пока. Пока что, Миша начал играть. Дай бог, чтобы продолжил играть дальше. Еще не разговаривали с «Ахматом», пока рано. Он очень хочет остаться в «Ахмате», – сказал Талаев Metaratings.ru.

    • Опарин выступает за «Ахмат» с лета 2022 года.
    • В нынешнем сезоне он сыграл за грозненский клуб шесть матчей, в которых пропустил девять голов и один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
    • Контракт вратаря с «Ахматом» истекает летом 2024 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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