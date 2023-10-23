Агент Опарина рассказал о будущем голкипера

Андрей Талаев, агент вратаря «Ахмата» Михаила Опарина, высказался о положении футболиста в грозненском клубе после гостевого матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (0:3).

«Сейв Опарина? Сейв сейвом, но он сегодня пропустил три мяча. Понятно, что ни в одном из них он не виноват, но его сейв забудут, а запомнят пропущенные голы. В прошлой игре с «Рубином» Михаил тоже сделал несколько сейвов.

Продление контракта? Не знаю пока. Пока что, Миша начал играть. Дай бог, чтобы продолжил играть дальше. Еще не разговаривали с «Ахматом», пока рано. Он очень хочет остаться в «Ахмате», – сказал Талаев Metaratings.ru.