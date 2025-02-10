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  • Калешин прокомментировал новость, что он заменит Осинькина в «Крыльях Советов»

Калешин прокомментировал новость, что он заменит Осинькина в «Крыльях Советов»

10 февраля 2025, 10:05
10

Главный тренер «Чайки» Евгений Калешин отреагировал на информацию, что может возглавить «Крылья Советов».

– Говорят, что есть договорeнность, будто вы займeте место главного тренера «Крыльев Советов» по окончании сезона. При этом в Турции посещаете матчи самарцев. Можете пролить свет на эту ситуацию?

– Я могу сказать, что это, в первую очередь, некрасиво. Это говорится в абсолютно некомпетентной среде, между тренерами вбивается клин. Я с огромным уважением отношусь к Осинькину. Начинал в его тренерском штабе, был его помощником, и мне даже некорректно об этом говорить.

На «Крылья» мы тренерским штабом ездим всегда, потому что нравится стиль игры команды. У нас очень хорошие отношения, и никаких даже полунамeков и разговоров о работе в другой команде, кроме «Чайки», не было. Могу заверить болельщиков, что никаких потусторонних мыслей нет. Честно работаю, а как бог даст… Пока мы связываем судьбу с «Чайкой» и хотелось бы продолжить здесь.

Из «Крыльев» ни с кем не контактировали – только после игры обнимаемся, дружим, общаемся с тренерским штабом и персоналом, который я очень давно знаю.

  • «Крылья» идут в РПЛ 10-ми.
  • Осинькин вернул клуб в РПЛ в 2021 году.
  • В отношении «Крыльев» ведется проверка правоохранительных органов, инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Чайка Крылья Советов Осинькин Игорь Калешин Евгений
Комментарии (10)
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Матвей Морозов
1739171492
Команда давно уже должна носить название ФК ,,Самара" , ведь город Самара - это история. А ,,Крылья советов" - это какое-то инородное тело в Самаре.
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subbotaspartak
1739177131
А уже можно?
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WILDLING_HRUNDEL
1739178793
Калешин конкретный человек
Ответить
Сергей-Дюгаев-yandex
1739204603
Крылья советов, это название, история клуба, не надо херню нести, хотя если ты лет 20и-30и, то понятно все с тобой, салага.
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