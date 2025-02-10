Калешин прокомментировал новость, что он заменит Осинькина в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Чайки» Евгений Калешин отреагировал на информацию, что может возглавить «Крылья Советов».

– Говорят, что есть договорeнность, будто вы займeте место главного тренера «Крыльев Советов» по окончании сезона. При этом в Турции посещаете матчи самарцев. Можете пролить свет на эту ситуацию?

– Я могу сказать, что это, в первую очередь, некрасиво. Это говорится в абсолютно некомпетентной среде, между тренерами вбивается клин. Я с огромным уважением отношусь к Осинькину. Начинал в его тренерском штабе, был его помощником, и мне даже некорректно об этом говорить.

На «Крылья» мы тренерским штабом ездим всегда, потому что нравится стиль игры команды. У нас очень хорошие отношения, и никаких даже полунамeков и разговоров о работе в другой команде, кроме «Чайки», не было. Могу заверить болельщиков, что никаких потусторонних мыслей нет. Честно работаю, а как бог даст… Пока мы связываем судьбу с «Чайкой» и хотелось бы продолжить здесь.

Из «Крыльев» ни с кем не контактировали – только после игры обнимаемся, дружим, общаемся с тренерским штабом и персоналом, который я очень давно знаю.