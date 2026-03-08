Евсеев прокомментировал поражение «Динамо Мх» от «Крыльев»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев подвел итоги гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2).
– Почему не получилось победить?
– Потому что дали сопернику возможности. Особенно второй пропущенный мяч. Соперник воспользовался ими. А потом сложно было отыгрываться, нам это не удалось. Старались изменить ситуацию, комбинировать. Что‑то удавалось создавать, но где‑то не хватило хладнокровия и мастерства. Дали фору в два мяча. Сложно было отыграться, но мы старались.
– Как игра в таких погодных условиях скажется на команде?
– Никак. Мы играем на всех покрытиях. Мы живем в России, должны быть готовы к любой погоде.
- Голы забил Чинеду Жоффри на 9-й и 25-й минутах.
- «Динамо Мх» опустилось на 14-ю строчку в РПЛ с 18 очками.
Источник: «Матч ТВ»