Евсеев прокомментировал поражение «Динамо Мх» от «Крыльев»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев подвел итоги гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:2).

– Почему не получилось победить?

– Потому что дали сопернику возможности. Особенно второй пропущенный мяч. Соперник воспользовался ими. А потом сложно было отыгрываться, нам это не удалось. Старались изменить ситуацию, комбинировать. Что‑то удавалось создавать, но где‑то не хватило хладнокровия и мастерства. Дали фору в два мяча. Сложно было отыграться, но мы старались.

– Как игра в таких погодных условиях скажется на команде?

– Никак. Мы играем на всех покрытиях. Мы живем в России, должны быть готовы к любой погоде.